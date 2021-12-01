 В России общественники написали письмо в поддержку физика Голубкина | Новости из Германии о России | DW | 01.12.2021

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Россия

В России общественники написали письмо в поддержку физика Голубкина

Физик Валерий Голубкин обвиняется в государственной измене. Авторы письма требуют освободить Голубкина и прекратить уголовное преследование ученых.

Колючая проволока

Российская общественность выступила в поддержку физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, находящегося под арестом по делу о государственной измене. Группа ученых, общественников и журналистов направляет соответствующее письмо ФСБ и президенту РФ, сообщило в среду, 1 декабря, агентство "Интерфакс" со ссылкой на копию письма, полученную от семьи Голубкина.

Обращение, в числе прочих, подписали ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Борис Штерн, член.-корр. РАН, ведущий научный сотрудник ФТИ им. Иоффе Михаил Глазов, правозащитники Зоя Светова и Лев Пономарев, писатели и публицисты Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Олег Кашин, ранее осужденный за госизмену дипломат Валентин Моисеев, а также другие ученые, журналисты и общественные деятели.

Авторы письма призывают "немедленно освободить" Голубкина и "прекратить необоснованные уголовные преследования ученых". "Валерию Николаевичу 69 лет, у него четверо детей и уже девять внуков. Прямо сейчас он должен быть со своей семьей, а не в СИЗО "Лефортово". Прямо сейчас он должен продолжать работать на благо российской науки, а не находиться в узкой камере с решетками на окнах и часовой прогулкой под крышей тюрьмы", - подчеркивается в послании.

Подписанты подчеркивают невиновность Голубкина

Как отмечают авторы письма, Голубкин, по версии следствия, передал за границу материалы, в которых содержится государственная тайна, однако "на самом деле речь идет об отчетах в рамках международного проекта по созданию гиперзвукового пассажирского самолета, в котором Россия участвует наряду с Европейским космическим агентством, учеными из Австралии, Нидерландов, Италии, и которые содержат информацию, опубликованную в многочисленных открытых научных публикациях, в том числе в журнале "Ученые записки ЦАГИ".

"Сам профессор допуск к гостайне имел лишь по 3-й форме - такую получают практиканты в технических вузах", - указывают авторы послания. Они обращают внимание на то, что Голубкин - "один из лучших российских специалистов в области аэродинамики больших скоростей", автор более 130 научных публикаций, книг, монографий, заслуженный профессор МФТИ, обладатель различных государственных премий и наград.

Уголовные дела против ученых

Авторы также выражают обеспокоенность в связи с уголовными делами в отношении целого ряда российских ученых, поскольку, по их мнению, это ведет к "росту научной эмиграции молодого поколения ученых", срыву "процесса подготовки новых научных кадров в стране" и "поисковых научно-исследовательских работ", а также к другим негативным последствиям.

Валерий Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

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