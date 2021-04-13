 В Москве арестован по подозрению в госизмене профессор МФТИ Голубкин | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2021

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Россия

В Москве арестован по подозрению в госизмене профессор МФТИ Голубкин

Дело профессора МФТИ Валерия Голубкина, по данным источника "Интерфакса", связано с делом физика Анатолия Губанова, арестованного по подозрению в госизмене в конце 2020 года.

Тень человека, заходящего в тюремную камеру

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене. Голубкин заключен под стражу на два месяца, до 12 июня, сообщила ТАСС во вторник, 13 апреля, пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, уточнив, что дело не маркировано грифом секретности.

В пресс-службе МФТИ рассказали, что Голубкин является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ), а в МФТИ преподает в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, Голубкин допуска в МФТИ не имел, указали в институте. На сайте МФТИ говорится, что Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Адвокат Голубкина Александр Тимошенко заявил в интервью "Интерфаксу", что его подзащитный "категорически" не признает свою вину. Тимошенко отметил, что Голубкину почти 70 лет и "состояние здоровья, так скажем, плохое", "в 2015 году он болел онкологией и сейчас находится на учете, а также у него гипертония".

Возможная связь с делом Анатолия Губанова

Голубкин проходит по тому же делу, что и физик Анатолий Губанов, арестованный по подозрению в госизмене в декабре 2020 года, сообщил информированный источник "Интерфакса" . Материалы дела Губанова засекречены. Он также работал в МФТИ и ЦАГИ, где занимался высокоскоростными летательными аппаратами. Голубкин и Губанов были соавторами одной научной работы, опубликованной в 1996 году.

В то же время источник ТАСС заявил, что, по его информации, уголовные дела ученых не связаны между собой.

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