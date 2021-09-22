В России начали продавать туры для вакцинации от COVID-19 за рубежом

Российские туроператоры начали продавать туры для вакцинации за рубежом препаратами от ковида, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего предлагают поездки для вакцинации в Сербию, которая бесплатно прививает иностранцев препаратами BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm, сообщила "Интерфаксу" во вторник, 21 сентября, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Путевка для вакцинации в Сербию на три дня, включая перелет, проживание, питание, медицинскую страховку и трансфер, стоит от 49 тысяч рублей, указывается в сообщении "Вестника АТОР".
Предлагаются туры для вакцинации в Германии
По словам Ломидзе, российские туркомпании предлагают также поездки для вакцинации в Германию, они стоят дороже. Так, поездка в Мюнхен с вакцинацией одной дозой препарата Pfizer/Biontech (необходимо две дозы вакцины) обойдется 580 евро с человека, или 50 тысяч рублей, в Баден-Баден для вакцинации монодозой Johnson & Johnson - 870 евро с человека, или 75 тысяч рублей. Эти расценки включают вакцинацию и оформление медицинского приглашения, а перелет, проживание и услуги переводчика оплачиваются дополнительно. Кроме того клиенту, как указывает "Вестник АТОР", необходима шенгенская виза.
"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира", - отметила Майя Ломидзе. По ее словам, чаще всего речь идет о жителях РФ, часто выезжающим за границу к родственникам, в деловые поездки и с учебными целями. Кроме того, вакцинные туры приобретают люди, которые хотят обеспечить себе возможность приезжать в страны ЕС в качестве туристов.
Границы Германии для туристов еще закрыты
Между тем Германия еще не открыла свои границы для россиян и разрешает им въезд лишь в исключительных случаях. Как отмечается на сайте МВД Германии, в список обстоятельств, по которым разрешен въезд в ФРГ, входят "веские медицинские причины" - "если лечение может проводиться только в Германии или, по меньшей мере, не в стране происхождения, либо оно уже началось здесь, и если без лечения жизнь будет находиться под угрозой или существует риск значительного необратимого ущерба".
DW направила МВД ФРГ письменную просьбу подтвердить информацию о возможности вакцинных туров из России в Германию,к моменту публикации этого материала ответа на запрос не поступало.
ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"
В середине сентября ВОЗ приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Решение принято после того, как инспекторы организации на одном из производящих вакцину заводов обнаружили, что он "не придерживается надлежащих практик производства", указал замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоза.
Он напомнил, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от коронавируса для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, выпускающие вакцину, отвечают требуемым стандартам. Внастоящее время ВОЗ ждет уведомления, что данный завод устранил нарушения. После этого там будет проведена новая инспекция, указал Барбоза.
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Автор: Андрей Гурков