В России "иноагентам" ограничили получение пассивного дохода

Новый закон предписывает "иноагентам" открыть спецсчет для получения доходов от аренды и продажи недвижимости или автомобилей, творческой и интеллектуальной деятельности.

Закон, запрещающий получать пассивный доход в России лицам со статусом "иноагентов", президент РФ Владимир Путин подписал в субботу, 28 декабря. Ранее эту инициативу одобрили Госдума РФ и Совет Федерации.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект "о специальных рублевых счетах для иностранных агентов". Предполагалось, что на эти счета должны зачисляться все доходы от интеллектуальной деятельности у лиц со статусом "иноагента". Распоряжаться этими средствами можно лишь после отмены этого статуса.

О расширении действия законопроекта о спецсчетах для "иностранных агентов" стало известно 13 декабря. В документ решили внести положения, запрещающие "иноагентам" распоряжаться доходами от сдачи в аренду или продажи недвижимости и автомобилей, а также получать проценты по банковским вкладам и дивидендам.

Согласно новой версии закона, "иноагенты" или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть спецсчет для зачисления на него доходов от продажи недвижимости и транспортных средств, а также доходов от сдачи их в аренду, процентов по вкладам и дивидендов, доходов от интеллектуальной и творческой деятельности. Воспользоваться данными средствами будет возможно только после отмены статуса "иностранного агента".

На данный момент в списке "иноагентов" в РФ числится более 400 физических лиц.