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В Росреестре отрицают утечку данных владельцев недвижимости

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

По данным Telegram-каналов, хакеры похитили 2 млрд записей из Единого государственного реестра объектов недвижимости. Они опубликовали небольшую часть утечки с личными данными владельцев недвижимости.

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Силуэт человека за компьютером
Хакеры сообщили о крупной утечке данных о владельцах недвижимости в РФФото: Kacper Pempel/REUTERS

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ (Росреестр) отвергает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН), информация о которой ранее появилась в СМИ. "В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграм-каналов", - указало ведомство вечером во вторник, 7 января.

Хакеры заявили о хищении 2 млрд записей из реестра недвижимости

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о крупной краже из баз данных Росреестра. В частности, канал "Утечки информации" написал о размещении хакерами объявления, в котором утверждается о скачивании 1 Тб данных Росреестра. База данных содержит полные имена людей, адреса элекронной почты, номера телефонов, адреса, паспортные данные, СНИЛС и названия компаний.

О взломе Росреестра написал вечером 6 января созданный в конце декабря и до сих пор неизвестный канал Silent Crow. "Не так давно мы взломали и выгрузили базы данных Росреестра, в котором хранилась вся персональная информация на каждого гражданина РФ", - указали авторы заявления.

Они утверждают, что получили 2 млрд строк данных из ЕГРН, и в качестве подтверждения выложили в открытый доступ небольшую часть похищенных данных. В файле объемом 44,7 Гбайт содержатся почти 82 млн записей, которые актуальны на март 2024 года, пишет Telegram-канал "Data1eaks | Утечки баз данных". 

"Агентство" подтвердило достоверность 15 случайно выбранных записей

В свою очередь издание "Агентство" проанализировало опубликованные хакерами данные и подтвердило, что как минимум часть из них достоверна. Журналисты проверили данные из случайно выбранных 15 строк. "Личности всех указанных в них людей оказались реальными. У некоторых из них адреса объектов из таблиц совпали с адресами жительства", - сообщало "Агентство". 

В 2022 году в России засекретили данные из госреестра недвижимости, а с марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если ее заказали третьи лица. Этими данными пользовались, в том числе журналисты и расследователи, которые писали про коррупцию чиновников.

Между тем, в ноябре 2024 года в РФ ужесточили ответственность за незаконный оборот и использование персональных данных. Поправки в законодательство предусматривают штрафы в зависимости от объема утечки данных. Компаниям грозят штрафы в размере до 15 млн рублей, госслужащим - до 600 тысяч, а физлицам - до 400 тысяч рублей. Кроме того, за незаконный сбор и передачу личных данных, а также за создание сайтов для этих действий грозит до десяти лет тюрьмы.

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