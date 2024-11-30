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В РФ ужесточили наказание за утечку персональных данных

Кирилл Шестаков
30 ноября 2024 г.

Президент РФ подписал законы, усиливающие ответственность за незаконное использование личных данных. Максимальное наказание - 10 лет тюрьмы.

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Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин (фото из архива)Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kreml Pool/AP/picture alliance

Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие ответственность за незаконный оборот и использование персональных данных, сообщают российские СМИ в субботу, 30 ноября.

Первый закон предусматривает штрафы для физических, должностных и юридических лиц в зависимости от объема утечки данных. Компаниям грозят штрафы в размере до 15 млн рублей, госслужащим - до 600 тысяч, а физлицам - до 400 тысяч рублей.

Второй закон вносит изменения в Уголовный кодекс РФ. Теперь за незаконный сбор и передачу личных данных, а также за создание сайтов для этих действий грозит до десяти лет тюрьмы. Среди отягчающих обстоятельств - использование персональных данных несовершеннолетних, предварительный сговор группы лиц и "трансграничная" передача данных.

Издание The Insider отмечает, что новый закон может применяться и против журналистов-расследователей. Издание "Агентство" также указало, что новые нормы фактически приравнивают деятельность журналистов-расследователей к уголовным преступлениям.

РФ стала лидером по количеству слитых данных

За первые шесть месяцев 2024 года Россия заняла первое место в мире по количеству утечек персональных данных, сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности Positive Technologies. Там объяснили такую тенденцию беспрецедентным количеством хакерских атак на российские IТ-структуры, вызванные не финансовыми, а политическими мотивами на фоне полномасштабной войны РФ в Украине. Об этом говорит тот факт, что в 88 процентах объявлений о продаже российских данных хакеры были готовы отдать их бесплатно, отметили в Positive Technologies.

 

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