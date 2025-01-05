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Новогодний дайджест - "Заповедник"

5 января 2025 г.

Ставший традиционным музыкальный дайджест "Заповедник шоу" с итогами за 2024 год: кто в России зарабатывает на войне с Украиной, предвыборная песня Путина, остановившиеся часы России, конец карьеры Шойгу, распределение бюджетных денег в условиях войны, забота чиновников о рожалках россиян, угрозы ядерного удара и многое другое.

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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"План победы" Зеленского - "Заповедник", выпуск 331

"Властелин капец": лидеры ЕС и США обсуждают "план победы" Зеленского и куют кольца власти для своих нужд. Собрание сетевых маркетологов БРИКС. Урсула фон дер Ляйен принимает документы для евроинтеграции от Майи Санду. Ким Чен Ын напутствует солдат Северной Кореи перед отправкой в Украину. Нехватка монет в бюджете вынудила объявить Монеточку в розыск. Смотрите в 331-м выпуске "Заповедника"!
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Наводнение века - ряд регионов в ЕС стали зоной бедствия

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Олимпиада в Пекине - "Заповедник", выпуск 203

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Политика6 февраля 2022 г.12:52 мин.
Пропустить раздел О программе

О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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