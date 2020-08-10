 В России вновь выявлено более 5 тысяч новых заражений коронавирусом | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2020

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Россия

В России вновь выявлено более 5 тысяч новых заражений коронавирусом

Суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в России вновь превысил 5 тысяч. Двумя днями ранее этот показатель впервые с апреля опустился ниже этой отметки, но лишь на один день.

Медработники в Москве

За последние сутки в России обнаружено 5057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 13 августа, сообщил по борьбе с коронавирусом. Скончались от последствий вируса нового типа за 24 часа, согласно официальным данным, 124 пациента, выздоровели 6098 человек.

Таким образом, с начала эпидемии в России обнаружено в общей сложности 907 758 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерло 15 384 человека и 716 396 - вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

После самого низкого с конца апреля суточного прироста инфицирования, зафиксированного 11 августа на уровне 4985, второй день подряд этот показатель вновь превышает 5 тысяч.

По сообщению Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено более 31,5 млн тестов на коронавирус, из них 290 тысяч - за минувшие сутки; 233 812 человек остаются под наблюдением врачей.

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    Автор: Марина Барановская


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