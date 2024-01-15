В России рекордное за 12 лет число тяжких преступлений

В России рекордное за 12 лет число тяжких преступлений15 января 2024 г.
За 2023 год в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, пишет в понедельник, 15 января, издание "Верстка" со ссылкой на статистику МВД. Это рекордный показатель с 2011 года, когда ведомство насчитало 608 тысяч подобных преступлений.
Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Москве (50 196), Московской области (22 212) и Краснодарском крае (21 671). Высокие показатели преступности также были зафиксированы в Санкт-Петербурге (20 489), Тюменской области (17 581) и Татарстане (17 126).
До рекордных значений число тяжких и особо тяжких преступлений выросло в граничащей с Украиной Белгородской области. Там в прошлом году выявили 5614 преступлений, что на 29% больше, чем в 2022 году. Это самый высокий показатель как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения.
В Чечне - самый низкий показатель преступности с 2010 года
По данным МВД, меньше всего тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году зарегистрировали в Ненецком автономном округе (213), Чукотском автономном округе (303) и Чечне (648). Для Чечни это самый низкий показатель как минимум с 2010 года, за последний год он уменьшился на 3 процента.
Снижение тяжкой преступности наблюдалось еще в десяти субъектах РФ, включая Тверскую, Архангельскую, Калужскую, Смоленскую, Рязанскую области и другие.
К категории тяжких относятся умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, за особо тяжкие назначают сроки, превышающие 10 лет. Это убийства, разбой, вымогательство в особо крупном размере, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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