В России рекордное за 12 лет число тяжких преступлений

По данным МВД, которые приводит "Верстка", в 2023 году в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это рекорд с 2011 года.

За 2023 год в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, пишет в понедельник, 15 января, издание "Верстка" со ссылкой на статистику МВД. Это рекордный показатель с 2011 года, когда ведомство насчитало 608 тысяч подобных преступлений.

Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Москве (50 196), Московской области (22 212) и Краснодарском крае (21 671). Высокие показатели преступности также были зафиксированы в Санкт-Петербурге (20 489), Тюменской области (17 581) и Татарстане (17 126).

До рекордных значений число тяжких и особо тяжких преступлений выросло в граничащей с Украиной Белгородской области. Там в прошлом году выявили 5614 преступлений, что на 29% больше, чем в 2022 году. Это самый высокий показатель как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения.

В Чечне - самый низкий показатель преступности с 2010 года

По данным МВД, меньше всего тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году зарегистрировали в Ненецком автономном округе (213), Чукотском автономном округе (303) и Чечне (648). Для Чечни это самый низкий показатель как минимум с 2010 года, за последний год он уменьшился на 3 процента.

Снижение тяжкой преступности наблюдалось еще в десяти субъектах РФ, включая Тверскую, Архангельскую, Калужскую, Смоленскую, Рязанскую области и другие.

К категории тяжких относятся умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, за особо тяжкие назначают сроки, превышающие 10 лет. Это убийства, разбой, вымогательство в особо крупном размере, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

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