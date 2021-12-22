Из ректоров в убийцы: в чем обвиняют экс-главу старейшего российского вуза

Ректора Казанского федерального университета, депутата Госсовета Татарстана Ильшата Гафурова задержали сотрудники ФСБ вечером 21 декабря в Казани. Причиной стала его предполагаемая связь с одной из самых авторитетных в 90-е годы преступных группировок - "29-й комплекс". Следующий день после задержания Гафуров встретил уже в московском изоляторе. Позже Басманный суд Москвы поместил его в СИЗО до 21 февраля. Тогда же его отстранили от должности ректора КФУ и приостановили членство в партии "Единая Россия".

Карьерный взлет Ильшата Гафурова

До того как стать ректором, Ильшат Гафуров успел и поработать в бизнесе, и построить карьеру госчиновника. С 1992 года он возглавлял компанию "Зилант" в Набережных Челнах и одноименную базу отдыха. Именно эту базу местные жители и журналисты называли точкой сбора членов ОПГ "29-й комплекс", которая зародилась как раз-таки в Набережных Челнах.

Уже через три года руководства "Зилантом" Гафуров стал депутатом Госсовета Татарстана. В 1998 он занял пост мэра Елабуги. Следующие 12 лет он фактически руководил сначала городом, а потом и всем Елабужским районом. После этого, в 2010 году, он пересел в кресло ректора.

В чем обвиняют Гафурова

60-летнего Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Преступления датируются концом 90-х годов и началом нулевых.

По информации СМИ, показания против него дал один из руководителей группировки "29-й комплекс" Адыган Саляхов. Гафурову грозит пожизненный срок. Экс-ректору вменяют в вину заказное убийство елабужского депутата, бизнесмена Айдара Исрафилова. Он погиб в августе 1999 года на парковке у спортивного стадиона ЦСКА в Москве.

Казань (фото из архива)

Ильшат Гафуров на тот момент возглавлял администрацию Елабуги. Исрафилов за несколько дней до смерти заявлял, что его могут убить по заказу администрации города. Причинами этого в разные годы озвучивались две версии: перекликающиеся бизнес-интересы Исфраилова и Гафурова или намерение Исфраилова составить Гафурову конкуренцию на очередных выборах в Госсовет республики.

"Новая газета" писала о возможной причастности ректора КФУ к этому убийству еще в 2012 году. Автор расследования, журналист Ирек Муртазин считает, что Гафуров мог быть одним из активных участников ОПГ "29-й комплекс". "(Один. - Ред.) оперативник еще в 1999 году доложил рапортом, что Исрафилова "заказал" Гафуров; непосредственный ликвидатор, 23-летний киллер, говорил, что получил "заказ" от Гафурова. Даже прокурор Татарстана тогда сказал мне, что отправил письмо прокурору Москвы с просьбой проверить версию (о причастности Гафурова. - Ред.), но ничего тогда не произошло", - вспоминает Ирек Муртазин.

Гафуров и "29-й комплекс"

Еще один эпизод в деле Гафурова, как сообщают СМИ в Татарстане, может быть связан с попыткой убийства того же лидера "29-й комплекса" Адыгана Саляхова в Одессе в начале нулевых. По версии журналистов, Гафуров якобы опасался, что Саляхов может раскрыть силовикам его причастность к убийству Айдара Исфраилова. Тогда мэр Елабуги якобы заплатил за убийство криминального авторитета 70 тысяч долларов, но преступление сорвалось. Об этом же писал в своей книге "Зазеркалье: авторитет законов или закон "авторитетов" подполковник ФСБ России в отставке Юрий Удовенко.

"Удовенко участвовал в расследовании дела "29-го комплекса" и в книге привел протоколы допросов, показания участников ОПГ, где прямо указывалось на попытку Гафурова заказать убийство Саляхова. Самое удивительное, что Гафуров даже не стал судиться ни с Удовенко, ни со мной. Хотя даже тогда этот материал вызвал серьезный резонанс", - говорит Ирек Муртазин.

На момент выхода материала в "Новой газете" в 2012 году Ильшат Гафуров уже два года возглавлял Казанский федеральный университет. В тот же период в вузе работал социолог Искандер Ясавеев. "Когда вышла эта статья, я написал открытое обращение в прокуратуру и Следком с призывом проверить эти факты. Я помню разговоры с коллегами. Меня удивило, что в головах у многих сотрудников университета не было того, что называется презумпцией невиновности. Многие всерьез полагали, что есть отчетливый криминальный след", - вспоминает Ясавеев.

Тогда прокуратура и следственные органы отказались проводить какую-либо проверку - не нашли оснований. Но что стало поводом найти основания спустя более 20 лет после произошедшего? Журналист Ирек Муртазин видит в этом политический подтекст. С ним согласен и политолог Константин Калачев.

Есть ли в деле Гафурова политический подтекст?

Незадолго до ареста Ильшата Гафурова Госсовет Татарстана, депутатом которого он также является, отказался поддержать федеральный законопроект "О единых принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Проект предполагал, что республике нужно будет отказаться от использования слова "президент" при обозначении главы Татарстана.

"Поскольку Татарстан иногда проявляет излишнюю самостоятельность и даже готов вступать в дискуссии с федеральным центром, то можно, конечно, воспринимать, что давнишний компромат достали из загашников как своего рода сигнал элитам Татарстана. Возможно, фигура Гафурова - разменная карта для руководства Татарстана в ситуации. Поскольку скелетов в шкафу у элит Татарстана припрятано много, то это можно воспринимать как сигнал, поскольку подобный сценарий может быть реализован в отношении любого", - считает политолог Константин Калачев.

Дело Гафурова выглядит уникальным

Ежегодно сотрудников и руководителей российских вузов обвиняют в коррупции и мошенничестве с бюджетными деньгами. В 2021 можно насчитать как минимум четыре подобных уголовных дела - в Самаре и Дагестане. В Самаре возбудили сразу несколько дел против ректоров трех университетов: о нецелевом расходовании бюджета, о превышении должностных полномочий и о мошенничестве. Уголовное дело за трудоустройство "мертвых душ" возбудили против ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева.

На этом фоне обвинение ректора в заказном убийстве 20-летней давности и связях с преступной группировкой выглядит уникальным. "Я считаю неправильным говорить, что ректор Казанского университета возможно причастен к заказному убийству. Тут надо ставить вопрос по-другому: один из активных участников ОПГ "29-й комплекс" умудрился стать ректором Казанского университета. Так будет правильнее. И здесь он пока единственный в своем роде", - резюмирует Ирек Муртазин.

Примечательно, что Гафуров не получил публичной поддержки от студентов и сотрудников университета. За него решили вступиться лишь несколько жителей Елабужского района. Они создали петицию, адресованную президенту Путину и главе Татарстана Минниханову с требованием обеспечить честное расследование дела.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

