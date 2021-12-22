 Из ректоров в убийцы: в чем обвиняют экс-главу старейшего российского вуза | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.01.2022

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Россия

Из ректоров в убийцы: в чем обвиняют экс-главу старейшего российского вуза

Ильшат Гафуров - не единственный ректор российского вуза, который в 2021 году попал под уголовное преследование. За неделю до конца года он оказался в СИЗО по обвинению в преступлениях 20-летней давности.

Наручники

Ректора Казанского федерального университета, депутата Госсовета Татарстана Ильшата Гафурова задержали сотрудники ФСБ вечером 21 декабря в Казани. Причиной стала его предполагаемая связь с одной из самых авторитетных в 90-е годы преступных группировок - "29-й комплекс". Следующий день после задержания Гафуров встретил уже в московском изоляторе. Позже Басманный суд Москвы поместил его в СИЗО до 21 февраля. Тогда же его отстранили от должности ректора КФУ и приостановили членство в партии "Единая Россия".

Карьерный взлет Ильшата Гафурова

До того как стать ректором, Ильшат Гафуров успел и поработать в бизнесе, и построить карьеру госчиновника. С 1992 года он возглавлял компанию "Зилант" в Набережных Челнах и одноименную базу отдыха. Именно эту базу местные жители и журналисты называли точкой сбора членов ОПГ "29-й комплекс", которая зародилась как раз-таки в Набережных Челнах.

Уже через три года руководства "Зилантом" Гафуров стал депутатом Госсовета Татарстана. В 1998 он занял пост мэра Елабуги. Следующие 12 лет он фактически руководил сначала городом, а потом и всем Елабужским районом. После этого, в 2010 году, он пересел в кресло ректора.

В чем обвиняют Гафурова

60-летнего Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве и приготовлении к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Преступления датируются концом 90-х годов и началом нулевых.

По информации СМИ, показания против него дал один из руководителей группировки "29-й комплекс" Адыган Саляхов. Гафурову грозит пожизненный срок. Экс-ректору вменяют в вину заказное убийство елабужского депутата, бизнесмена Айдара Исрафилова. Он погиб в августе 1999 года на парковке у спортивного стадиона ЦСКА в Москве.

Казань (фото из архива)

Казань (фото из архива)

Ильшат Гафуров на тот момент возглавлял администрацию Елабуги. Исрафилов за несколько дней до смерти заявлял, что его могут убить по заказу администрации города. Причинами этого в разные годы озвучивались две версии: перекликающиеся бизнес-интересы Исфраилова и Гафурова или намерение Исфраилова составить Гафурову конкуренцию на очередных выборах в Госсовет республики.

"Новая газета" писала о возможной причастности ректора КФУ к этому убийству еще в 2012 году. Автор расследования, журналист Ирек Муртазин считает, что Гафуров мог быть одним из активных участников ОПГ "29-й комплекс". "(Один. - Ред.)  оперативник еще в 1999 году доложил рапортом, что Исрафилова "заказал" Гафуров; непосредственный ликвидатор, 23-летний киллер, говорил, что получил "заказ" от Гафурова. Даже прокурор Татарстана тогда сказал мне, что отправил письмо прокурору Москвы с просьбой проверить версию (о причастности Гафурова. - Ред.), но ничего тогда не произошло", - вспоминает Ирек Муртазин.

Гафуров и "29-й комплекс"

Еще один эпизод в деле Гафурова, как сообщают СМИ в Татарстане, может быть связан с попыткой убийства того же лидера "29-й комплекса" Адыгана Саляхова в Одессе в начале нулевых. По версии журналистов, Гафуров якобы опасался, что Саляхов может раскрыть силовикам его причастность к убийству Айдара Исфраилова. Тогда мэр Елабуги якобы заплатил за убийство криминального авторитета 70 тысяч долларов, но преступление сорвалось. Об этом же писал в своей книге "Зазеркалье: авторитет законов или закон "авторитетов" подполковник ФСБ России в отставке Юрий Удовенко.

"Удовенко участвовал в расследовании дела "29-го комплекса" и в книге привел протоколы допросов, показания участников ОПГ, где прямо указывалось на попытку Гафурова заказать убийство Саляхова. Самое удивительное, что Гафуров даже не стал судиться ни с Удовенко, ни со мной. Хотя даже тогда этот материал вызвал серьезный резонанс", - говорит Ирек Муртазин.

На момент выхода материала в "Новой газете" в 2012 году Ильшат Гафуров уже два года возглавлял Казанский федеральный университет. В тот же период в вузе работал социолог Искандер Ясавеев. "Когда вышла эта статья, я написал открытое обращение в прокуратуру и Следком с призывом проверить эти факты. Я помню разговоры с коллегами. Меня удивило, что в головах у многих сотрудников университета не было того, что называется презумпцией невиновности. Многие всерьез полагали, что есть отчетливый криминальный след", - вспоминает Ясавеев.

Тогда прокуратура и следственные органы отказались проводить какую-либо проверку - не нашли оснований. Но что стало поводом найти основания спустя более 20 лет после произошедшего? Журналист Ирек Муртазин видит в этом политический подтекст. С ним согласен и политолог Константин Калачев.

Есть ли в деле Гафурова политический подтекст?

Незадолго до ареста Ильшата Гафурова Госсовет Татарстана, депутатом которого он также является, отказался поддержать федеральный законопроект "О единых принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Проект предполагал, что республике нужно будет отказаться от использования слова "президент" при обозначении главы Татарстана.

"Поскольку Татарстан иногда проявляет излишнюю самостоятельность и даже готов вступать в дискуссии с федеральным центром, то можно, конечно, воспринимать, что давнишний компромат достали из загашников как своего рода сигнал элитам Татарстана. Возможно, фигура Гафурова - разменная карта для руководства Татарстана в ситуации. Поскольку скелетов в шкафу у элит Татарстана припрятано много, то это можно воспринимать как сигнал, поскольку подобный сценарий может быть реализован в отношении любого", - считает политолог Константин Калачев.

Дело Гафурова выглядит уникальным

Ежегодно сотрудников и руководителей российских вузов обвиняют в коррупции и мошенничестве с бюджетными деньгами. В 2021 можно насчитать как минимум четыре подобных уголовных дела - в Самаре и Дагестане. В Самаре возбудили сразу несколько дел против ректоров трех университетов: о нецелевом расходовании бюджета, о превышении должностных полномочий и о мошенничестве. Уголовное дело за трудоустройство "мертвых душ" возбудили против ректора Дагестанского государственного медуниверситета Сулеймана Маммаева.

На этом фоне обвинение ректора в заказном убийстве 20-летней давности и связях с преступной группировкой выглядит уникальным. "Я считаю неправильным говорить, что ректор Казанского университета возможно причастен к заказному убийству. Тут надо ставить вопрос по-другому: один из активных участников ОПГ "29-й комплекс" умудрился стать ректором Казанского университета. Так будет правильнее. И здесь он пока единственный в своем роде", - резюмирует Ирек Муртазин.

Примечательно, что Гафуров не получил публичной поддержки от студентов и сотрудников университета. За него решили вступиться лишь несколько жителей Елабужского района. Они создали петицию, адресованную президенту Путину и главе Татарстана Минниханову с требованием обеспечить честное расследование дела.

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    Автор: Александра Елкина


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