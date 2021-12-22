Ректору Казанского университета предъявлено обвинение в убийстве

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову, который задержан утром в среду, 22 декабря, в Казани, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на сведения, полученные им в пресс-службе Басманного суда российской столицы, где будет рассматриваться дело.

Ильшат Гафуров подозревается в убийстве, совершенном группой лиц по его заказу в 1990-х годах. В числе фигурантов - главари организованной преступной группы "29 комплекс" из города Набережные Челны Адыган Саляхов по кличке Алик Большой и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик.

Как сообщает со ссылкой на свои источники в Казани "Новая газета", Гафуров был задержан оперативниками из центрального аппарата ФСБ и отправлен рейсовым самолетом в Москву.

О подоплеке дела сообщалось задолго до ареста

О том, что ректор КФУ был хорошо знаком с главарями ОПГ "29 комплекс", как и о предполагаемой подоплеке данного уголовного дела, "Новая газета" сообщала еще в 2012 году. Четырьмя годами ранее была издана книга "Зазеркалье". Ее автор – отставной подполковник Юрий Удовенко. В свое время он входил в группы, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела в отношении участников ОПГ.

В этой книге дословно приводится протокол допроса свидетеля Игоря Романова, утверждавшего, что Ильшат Гуфуров, опасавшийся дачи показаний против него Саляховым, заказал Ахметханову организацию его убийства. По словам Романова, он заплатил за это 70 тысяч долларов.

Гафуров был доверенным лицом президента РФ

Гафурову 60 лет. Он имеет степень кандидата физико-математических наук, доктора экономических наук, а также звание профессора. Должность ректора КФУ он занимает с 2010 года. В 1995 году избран депутатом госсовета Татарстана. В ходе президентской избирательной компании 2012 года являлся доверенным лицом президента РФ Владимира Путина.

Смотрите также:

Как работала схема по отмыванию денег из России "Глобальная прачечная" Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подставные фирмы Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

Как работала схема по отмыванию денег из России Фиктивные сделки Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

Как работала схема по отмыванию денег из России Российские компании в качестве гаранта Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

Как работала схема по отмыванию денег из России Подкупные судьи Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

Как работала схема по отмыванию денег из России В центре схемы - молдавский Moldindconbank… После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

Как работала схема по отмыванию денег из России ..и латвийский банк Trasta Komercbanka В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована. Автор: Александра Елкина

