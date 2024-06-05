В РФ приговорили к 23 годам мобилизованного за взрыв гранаты

Военный суд приговорил мобилизованного Дмитрия Лобовикова к 23 годам колонии. В январе 2023 года военный бросил гранату в одной из казарм Белгородской области, погибли 7 его сослуживцев.

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова, который в январе 2023 года бросил гранату внутри одной из казарм в Белгородской области, в результате чего погибли семь его сослуживцев. Об этом в среду, 5 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Присяжные: Виновен, но заслуживает снисхождения

Приговор Лобовикову вынесли присяжные. Сам военный просил оправдать его, пытаясь списать произошедшую трагедию на "несчастный случай, глупость и алкоголь". Адвокат обвиняемого Леонард Султангареев заявил присяжным, что граната взорвалась без умысла его подзащитного. По словам адвоката, граната выпала из рук Лобовикова, когда тот потерял сознание из-за того, что принял седативные препараты вместе с алкоголем. Присяжные признали мобилизованного виновным, но "заслуживающим снисхождения".

Лобовиков был признан виновным в преступлениях, предусмотренных пятью статьями УК РФ. Среди них - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений (ст. 105), незаконное хранение взрывных устройств (ст. 222.1), умышленное уничтожение имущества путем взрыва (ст. 167). Лобовикова также оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили воинского звания младшего сержанта.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, первые 5 лет осужденный должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Взрыв в казарме в Белгородской области

Трагедия произошла в одной из воинских частей Белгородской области в ночь на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, писал "Коммерсант" . По версии следствия, командир взвода Лобовиков начал высказывать претензии подчиненным. Затем он достал гранату, выдернул из нее кольцо и предложил одному из военнослужащих вставить его на место, но тот сказал, что не знает, как это делать.

После этого Лобовиков вышел в коридор, прошел несколько метров и бросил гранату в одну из комнат, где спали его сослуживцы. В результате взрыва гранаты сдетонировали газовые баллоны, погибли семь военнослужащих, еще 16 получили ранения и ожоги разной степени.