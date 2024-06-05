В РФ приговорили к 23 годам мобилизованного за взрыв гранаты

В РФ приговорили к 23 годам мобилизованного за взрыв гранаты5 июня 2024 г.
2-й Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима мобилизованного из Свердловской области Дмитрия Лобовикова, который в январе 2023 года бросил гранату внутри одной из казарм в Белгородской области, в результате чего погибли семь его сослуживцев. Об этом в среду, 5 июня, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Присяжные: Виновен, но заслуживает снисхождения
Приговор Лобовикову вынесли присяжные. Сам военный просил оправдать его, пытаясь списать произошедшую трагедию на "несчастный случай, глупость и алкоголь". Адвокат обвиняемого Леонард Султангареев заявил присяжным, что граната взорвалась без умысла его подзащитного. По словам адвоката, граната выпала из рук Лобовикова, когда тот потерял сознание из-за того, что принял седативные препараты вместе с алкоголем. Присяжные признали мобилизованного виновным, но "заслуживающим снисхождения".
Лобовиков был признан виновным в преступлениях, предусмотренных пятью статьями УК РФ. Среди них - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное из хулиганских побуждений (ст. 105), незаконное хранение взрывных устройств (ст. 222.1), умышленное уничтожение имущества путем взрыва (ст. 167). Лобовикова также оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили воинского звания младшего сержанта.
По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, первые 5 лет осужденный должен провести в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Взрыв в казарме в Белгородской области
Трагедия произошла в одной из воинских частей Белгородской области в ночь на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года, писал "Коммерсант". По версии следствия, командир взвода Лобовиков начал высказывать претензии подчиненным. Затем он достал гранату, выдернул из нее кольцо и предложил одному из военнослужащих вставить его на место, но тот сказал, что не знает, как это делать.
После этого Лобовиков вышел в коридор, прошел несколько метров и бросил гранату в одну из комнат, где спали его сослуживцы. В результате взрыва гранаты сдетонировали газовые баллоны, погибли семь военнослужащих, еще 16 получили ранения и ожоги разной степени.