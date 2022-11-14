В РФ запретили прокат фильма о голоде в Поволжье 1920-х гг.

Показы документального фильма "Голод", вышедшего на экраны в сентябре, отменялись якобы "по техническим причинам". Теперь же Минкульт РФ и вовсе лишил его прокатного удостоверения.

Российское министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у документального фильма "Голод", рассказывающего о голоде в Поволжье 1921 - 1923-х годов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили двое из создателей ленты - Александр Архангельский и Максим Курников .

По их словам, причиной отзыва прокатного удостоверения стало то, что в фильме были обнаружены "сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ", однако о каких именно сведениях идет речь, не уточняется.

"Это произошло после того, как показы отменялись "по техническим причинам", что в общем объясняет природу тех технических причин", - написал в Facebook автор идеи документальной картины Максим Курников.

"Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921 - 23-х годах был голод? Что погибли более пяти миллионов человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более десяти миллионов? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти", - написал автор сценария фильма Александр Архангельский .

Фильм можно показывать только в "просветительских целях"

Теперь, по его словам, фильм нельзя будет показывать в кинотеатрах, но отзыв прокатного удостоверения еще не означает полного запрета на показ: его можно будет демонстрировать "исключительно в культурно-просветительских целях" в музеях, выставочных залах или образовательных учреждениях, либо продавать в онлайн-кинотеатрах. В конце текущего года фильм должен появиться на одной из площадок YouTube.

Средства на фильм "Голод", который Курников и Архангельский сняли вместе с продюсером Татьяной Сорокиной были собраны в интернете. Съемки начались в 2021 году, лента была завершена в сентябре 2022 года, вскоре после этого начался ее показ.

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