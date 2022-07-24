Детскую книгу о немцах Поволжья изымают из библиотек Свердловской области

Детская писательница Ольга Колпакова в субботу, 23 июля, выложила в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" пост, где рассказала, что ее книгу "Полынная елка" о депортации поволжских немцев изымают из библиотек Екатеринбурга и Свердловской области. Как сообщила писательница, в июне жалобу на книгу в областной департамент внутренней политики направил доцент Уральского педагогического университета (УрГПУ) Иван Попп. По его мнению, книга Ольги Колпаковой "искажает исторические факты". Кроме того, Попп обвиняет автора в недостаточном патриотизме.

При этом "Полынная елка", повествующая о судьбе семьи поволжских немцев, выселенных на Алтай во время Второй мировой войны, не только входит в школьный список внеклассного чтения, но и отмечена наградой как "лучшая военно-патриотическая книга для детей" 2019 года.

За "неуважительное отношение к власти" и "искажение истории"

В экспертизе, написанной Иваном Поппом и подписанной ректором вуза Светланой Минюровой, утверждается, что в тексте книги "присутствует либеральное европейское направление" по сравнению Гитлера и Сталина, юным читателям внушается неуважительное отношение к власти и искажаются исторические факты.

Экспертиза была направлена в правительство Свердловской области, после чего книга стала пропадать из местных библиотек. Работники библиотек ссылаются на приказ заместителя губернатора области Виктора Крекова, причем сам приказ был доведен до них только в устной форме.

В основе повести "Полынная елка", вышедшей в 2017 году, лежит история преподавательницы немецкого языка Марии Фитц, семья которой была депортирована. Колпакова записывала ее воспоминания. По мнению проректора УрГПУ, тем фактом, что главная героиня уехала из России, "Колпакова пытается косвенно дать понять, что эмиграция является единственным избавлением от повседневных проблем".

Иван Попп в 2015 году был удостоен почетной грамоты министра культуры РФ Владимира Мединского "За успехи в патриотическом воспитании".

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