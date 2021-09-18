Минкульт: Фильм Верховена "Искушение" нарушает законодательство РФ

В министерстве культуры России объяснили отказ в выдаче прокатного удостоверения картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение". "В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", – цитирует в субботу, 18 сентября, агентство РИА "Новости" пресс-службу ведомства.

Как выяснил международный информационно-развлекательный телеканал RTVi, жалобу на фильм подал лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин. "Данный фильм не соответствует понятию духовно-нравственных ценностей на территории государства Россия, поэтому он естественно не должен быть показан. Мы же не занимаемся показом порнографии, правильно? Данный фильм примерно этим же самым занимается", - указал он.

В РПЦ поддержали Минкульт

Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от "порнографии", считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В фильме непристойно унижаются символы, значимые "для всех христианских конфессий", - написал он в своем Telegram.

На основе протоколов допросов

Картина рассказывает о католической монахине XVII века Бенедетте, мучимой как религиозными, так и эротическими видениями. Она влюбляется в молодую послушницу монастыря Бартоломею. Когда об этом становится известно, Бенедетту привлекают к церковному суду по обвинениям в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Сама история – невымышленная, в основу сценария легли протоколы допросов Бенедетты в суде.

Премьера фильма состоялась в июле на Каннском кинофестивале, где он претендовал на "Золотую пальмовую ветвь". Планировалось, что на российские экраны картина выйдет 7 октября.

83-летний Верховен известен российскому зрителю по фильмам "Робокоп", "Вспомнить все","Основной инстинкт".

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