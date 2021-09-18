Минкульт: Фильм Верховена "Искушение" нарушает законодательство РФ

В министерстве культуры России объяснили отказ в выдаче прокатного удостоверения картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение". "В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях", – цитирует в субботу, 18 сентября, агентство РИА "Новости" пресс-службу ведомства.
Как выяснил международный информационно-развлекательный телеканал RTVi, жалобу на фильм подал лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин. "Данный фильм не соответствует понятию духовно-нравственных ценностей на территории государства Россия, поэтому он естественно не должен быть показан. Мы же не занимаемся показом порнографии, правильно? Данный фильм примерно этим же самым занимается", - указал он.
В РПЦ поддержали Минкульт
Решение Министерства культуры РФ об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Искушение" законно и направлено на защиту публичного пространства России от "порнографии", считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В фильме непристойно унижаются символы, значимые "для всех христианских конфессий", - написал он в своем Telegram.
На основе протоколов допросов
Картина рассказывает о католической монахине XVII века Бенедетте, мучимой как религиозными, так и эротическими видениями. Она влюбляется в молодую послушницу монастыря Бартоломею. Когда об этом становится известно, Бенедетту привлекают к церковному суду по обвинениям в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Сама история – невымышленная, в основу сценария легли протоколы допросов Бенедетты в суде.
Премьера фильма состоялась в июле на Каннском кинофестивале, где он претендовал на "Золотую пальмовую ветвь". Планировалось, что на российские экраны картина выйдет 7 октября.
83-летний Верховен известен российскому зрителю по фильмам "Робокоп", "Вспомнить все","Основной инстинкт".
Смотрите также:
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!
-
Каннский кинофестиваль - 2021
В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом.
Автор: Дмитрий Вачедин