В РФ хотят ограничить доступ к рынку трансграничной торговли

"Почта России" предложила правительству ужесточить правила для интернет-магазинов, доставляющих товары в РФ из-за границы. Идею уже раскритиковали в Ассоциации трансграничной торговли и экспресс-доставки.

"Почта России" предложила правительству РФ принять дополнительные условия для включения в реестр операторов электронной торговли. Об этом в среду, 30 октября, сообщило издание РБК со ссылкой на письмо главы Минцифры Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову, к которому приложены предложения "Почты России" за подписью замгендиректора компании Алана Козонова.

Издание напоминает, что в августе 2024 года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые предполагают создание реестра операторов электронной торговли. В него должны быть включены компании, осуществляющие таможенное декларирование товаров из зарубежных интернет-магазинов.

Хотя ЕАЭС и ввел общие критерии для попадания в этот реестр, он оставил возможность странам-участницам дополнить список критериями, которые будут действовать на национальном уровне.

Среди предлагаемых "Почтой России" условий - физическое присутствие компании в России, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, наличие на счету неснижаемого остатка авансовых платежей не менее чем на 3 млн евро и минимальный размер уставного капитала в 100 млн рублей.

Участники рынка критикуют идею "Почты России"

Предложенная инициатива может значительно снизить конкуренцию и даже привести к монополии "Почты России", заявили РБК несколько участников рынка трансграничной электронной торговли. По их мнению, не все игроки будут соответствовать предлагаемым критериям, что в итоге негативно скажется на ценах и качестве услуг.

Ассоциация трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) считает, что предложение противоречит антимонопольному законодательству. Она указывает, что сейчас доставка заказов из интернет-магазинов распределена примерно поровну - по 70 млн отправлений в год - между "Почтой России" и экспресс-перевозчиками. Ранее предполагалось, что после вступления в силу изменений в Таможенный кодекс все 12 компаний, включенных в реестр Федеральной таможенной службы, получат статус оператора электронной торговли.

"Важно сохранить этот паритет, в связи с чем ассоциация выражает обеспокоенность по поводу инициативы о наделении "Почты России" функцией единственного оператора электронной торговли на территории России", - приводит РБК выдержки из письма АТЭД, направленного 28 октября в профильные министерства и ведомства.

Представитель Wildberries предупредил, что в случае установки избыточных требований есть риск исчезновения с онлайн-витрины иностранных товаров, которые пользуются популярностью у российских покупателей.