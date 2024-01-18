Как тюремный магазин в Германии делает миллионы

В тюремном интернет-магазине Knastladen.de можно купить все: товары для дома и бюро, фотоальбомы и сувениры, садовые принадлежности, товары для животных, украшения, игры, кожаную обувь. Цены разные - от 30 центов за значок до нескольких тысяч евро за товары, сделанные на заказ. Поставщиками этой розничной сети являются различные "компании", объединенные под эгидой министерства юстиции земли Северный Рейн - Вестфалия, а именно - 28 из 35 тюрем, находящихся в этой земле. На профиль платформы указывает соответствующее название "тюремного магазина" - Knastladen.de . Здесь представлено более полутора тысяч наименований товаров, а годовой оборот составляет около одиннадцати миллионов евро. Это довольно впечатляющая сумма для государственной организации. И спрос постоянно растет. "В среднем, - отмечает в официальном заявлении на сайте министерства юстиции Мауриц Штайнебах (Maurits Steinebach), пресс-секретарь управления исправительных учреждений земли Северный Рейн-Вестфалия, - ежемесячно в "тюремном магазине" заказывается более 3000 товаров".

Совместное производство заключенных и охранников

Кроме экономической выгоды, по словам Маурица Штайнебаха, этот проект преследует еще одну, возможно, более важную цель - развитие и совершенствование практических навыков заключенных, чтобы повысить их шансы на рабочем рынке после освобождения. В рамках программы так называемой "трудотерапии" заключенные учатся планировать и воплощать совместные проекты, а также работать с различными материалами, инструментами и машинами. Как правило выбор товаров для производства и идеи их оформления осуществляется непосредственно самими заключенными и персоналом.

Некоторые мастерские специализируются на том или ином типе товаров. Но большинство все же производит разнообразный ассортимент. Например, в тюрьме города Виллих (JVA Willich) делают деревянные качалки в виде слонов под названием "Фридолин" по цене 93 евро. Заключенные, работающие в мастерской тюрьмы города Ремшайд (JVA Remscheid), специализируются на изделиях из нержавеющей стали и товарах из кожи. Среди прочего они предлагают сделанные из нержавейки садовые скамейки по 790 евро. Это, конечно, не самое выгодное предложение на рынке, но, тем не менее, их продано уже больше 100 штук. А хитом продаж можно назвать настольный футбол за 498 евро. В какой-то момент этот товар был распродан и снят с производства, но из-за высокого спроса его снова внесли в список предложений.

Что сколько стоит

Как показывает практика, особенно хорошо идут сезонные товары. В начале садово-огородного сезона огромным спросом пользуются изделия для гриля и барбекю. Самый дорогой мангал из нержавеющей стали стоит 620 евро. Подвесной гриль можно купить по цене от 370 до 486 евро. Стальные щипцы - за 10 евро, а деревянные, украшенные логотипом земли Северный Рейн - Вестфалия, - за 12. В мастерских исправительных учреждений города Эссена и Верль производится особенно много товаров для животных. Домик для хомячка в марокканском стиле стоит, в зависимости от размера, - от 9,30 до 14,80 евро, кормушка для птиц в стиле немецкого фахверкового домика с медной крышей - 39,50 евро, скворечник в виде настенных часов с кукушкой, с украшающим его деревянным циферблатом и шишками, стоит 17,60 евро, коробка для летучих мышей с логотипом - 15 евро и так далее. Кстати, обувь заключенными в земле Северный Рейн - Вестфалия производится только в Ремшайде и пользуется огромным успехом. В комментариях покупателей, которые можно оставлять онлайн, все очень хвалят качество товара и говорят, что заказывают уже не в первый раз. Обувь делается на заказ в течении нескольких дней. Цены - от 15 (сандалии) до 70 евро (мужские ботинки на шнурках). Все управление бизнесом и логистикой осуществляется Центром процессуальной помощи (Verfahrenspflegestelle), расположенного в тюрьме города Кастроп-Раукселе.

Товары на заказ - в ассортименте

Товары по индивидуальным пожеланиям клиента, а также работы, требующие профессиональных навыков, выполняют квалифицированные "сотрудники" из числа заключенных. Спецзаказы принимаются по электронной почте, доставка по Германии, как правило, бесплатная. Чаще всего "на заказ" делается мебель, при этом заключенные стараются придумать такой дизайн, которого нет на онлайн-платформе. По мнению организаторов, участие в подобных проектах чрезвычайно важно, в первую очередь, для самих заключенных. Благодаря продаже сделанных своими руками вещей, их производитель ощущает признание и востребованность своего труда. И это чувство укрепляется пропорционально количеству проданных предметов.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то выплаты заключенным в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия не зависят от того, работают ли они в "тюремном магазине". Уровень оплаты труда классифицируется в зависимости от производительности и типа занятости. В среднем заключенные получают базовую месячную зарплату в размере около 300 евро. При этом не важно, мастерят ли они блокнот из натуральной кожи по цене 35 евро в тюрьме Бохума или печатают рождественскую открытку с изображением трех королей-волхвов по пять евро в тюрьме Аттендорна. Правила свободного рынка не действуют в тюремных стенах. Но здесь, по крайней мере, заключенные могут на собственном примере ощутить их существование и подготовиться к трудовой деятельности после освобождения.

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