В РФ гражданина Франции приговорили к трем годам тюрьмы

Лоран Винатье приговорен к трем годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Следствие обвиняло француза в сборе военных данных без регистрации "иноагентом".

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил гражданина Франции Лорана Клода Жана Луи Винатье к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Суд счел француза виновным в уклонении от обязанностей, связанных с законодательством об "иногентах".По версии следствия, Винатье собирал военные данные без регистрации "иноагентом" в Минюсте РФ, уточнило издание "Медиазона". По его данным, обвиняемый признал вину, дело рассматривали без представления доказательств.

В обвинительном заключении утверждалось, что в апреле 2021 года и в августе 2022 года Винатье в ходее встреч с тремя россиянами собирал сведения "о мобилизации, боевой подготовке войск", а также о политической обстановке в РФ.

Работал на швейцарский Центр гуманитарного диалога

Винатье - советник швейцарского Центра гуманитарного диалога (Centre for Humanitarian Dialogue) в рамках программы по Евразии и России.

Французский политолог неоднократно приезжал в Россию. Так, в 2021 году он участвовал в круглом столе по теме "Преодолен ли кризис в Беларуси? Российско-белорусские отношения в условиях региональной дестабилизации", указывало "Агентство".

Винатье посещал РФ и после начала полномасштабного вторжения в Украину. "То, что произошло, это - мера не против меня, а против организации", - заявлял он. "Не боюсь сказать, что я влюбился в Россию. Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена - русская, мои друзья русские", - отмечал француз.

Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Адвокаты осужденного назвали приговор суровым и пообещали подать апелляцию.