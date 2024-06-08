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Француза отправили в СИЗО за "сбор военной информации" в РФ

Алексей Волошинов
8 июня 2024 г.

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина Франции Лорана Винатье. Его обвиняют неисполнении требований к "иноагентам".

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Symbolbild I Polizei in Russland
Фото: Bocharov Denis/globallookpress.com/picture alliance

Замоскворецкий суд Москвы постановил отправить в СИЗО на месяц гражданина Франции Лорана Винатье. Об этом сообщается в Telegram-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы" в пятницу, 7 июня.

Винатье - советник швейцарского Центра гуманитарного диалога. В России его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об "иноагентах". Следствие считает, что француз в течение нескольких лет занимался сбором сведений "в области военной, военно-технической деятельности", которые "при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации" (ст. 330.1 УК РФ), но не подал документы для включения в реестр "иностранных агентов". По этому статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в Центре гуманитарного диалога в комментарии BBC, там "работают над тем, чтобы получить более подробную информацию об обстоятельствах задержания и добиться освобождения Лорана". При этом корреспонденты ТАСС и РИА "Новости" из зала суда утверждают, что Винатье признал свою вину.

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