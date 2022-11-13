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Карета скорой помощи в СтамбулеФото: Kemal Aslan/RUETERS
ОбществоТурция

В результате взрыва в Стамбуле есть жертвы и пострадавшие

Ольга Лебедева
13 мин. назад

Взрыв прогремел на популярной пешеходной улице Истикляль, причины пока не известны. По данным губернатора Стабула Али Ерликая, есть жертвы и раненые.

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На пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. В результате есть погибшие и раненые, на место выехали полицейские, пожарные бригады и скорая помощь, написал губернатор Стамбула Али Ерликая в Twitter в воскресенье, 13 ноября.

Причина инцидента пока не известна. Государственный телеканал TRT сообщает о большом числе спасательных бригад на месте взрыва. По данным телеканала CNN Türk, ранения получили не менее 11 человек. Телеканал NTV сообщил, что пострадали не менее 5-10 человек.

Улица Истикляль в европейской части Стамбула - популярное место для прогулок как у жителей города, так и у туристов.

Новость дополняется.

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В результате взрыва в Стамбуле есть жертвы и пострадавшие

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