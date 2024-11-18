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Удар РФ по жилому району Одессы: погибли 10 человек

Ольга Лебедева
18 ноября 2024 г.

Россия ударила ракетой по жилому району Одессы, пострадали многоквартирный жилой дом, университет и административное здание, сообщил глава Одесской областной военной администрации.

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Разрушения в Одессе после удара 17 ноября
Разрушения в Одессе после удара 17 ноябряФото: VICE OF UKRAINE/Handout/REUTERS

Россия в понедельник, 18 ноября, нанесла ракетный удар по одному из жилых районов Одессы. В результате, по уточненным данным, погибли 10 мирных жителей, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя, сообщил руководитель Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале. Еще 44 человека пострадали, в том числе четыре ребенка, указала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации Кипера, удар ракеты пришелся на парковку в жилом районе, повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание. На месте работают экстренные службы. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что данные удары не случайны, а носят демонстративный характер, в частности, после "звонков и встреч" западных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Россия показывает, что ее действительно интересует: только война. И этот сигнал следует услышать во всех частях света", - написал он.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram, что российский удар был направлен "в жилую застройку, район деловой активности", и убил людей, которые "просто шли по своим делам". Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне выпустили в направлении Одессы баллистическую ракету.

Удар по Сумам: 11 погибших

Накануне вечером в результате российского удара по Сумам погибли 11 человек, еще 68 получили ранения. Среди погибших - два ребенка: 9-летний мальчик и 14-летняя девочка, среди раненых - 10 детей. В результате удара был разрушен девятиэтажный дом. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. В шести соседних многоэтажках выбиты окна, уничтожены четыре автомобиля.

Сразу после полуночи армия РФ, продолжающая войну против Украины, нанесла по Сумам еще один ракетный удар. В результате атаки в городе пропало электричество, сообщили в Сумской областной военной администрации.

 

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