Глава обладминистрации: В Одессе от БПЛА погибла женщина

По данным главы Одесской обладминистрации, в результате атаки ударными беспилотниками погибла женщина, ранены минимум два человека.

Женщина погибла в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе, ранены минимум два человека. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Теlegram.

По данным Кипера, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, церковь, автомобили. В ряде мест возникли пожары, поврежден магистральный трубопровод, обеспечивающий теплоснабжение. Кроме того, прекращена работа одной из котельных Одессы.

Над ликвидацией последствий работают экстренные службы.

Ермак: Путину просто нравится воевать с гражданскими

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь сообщил в Telegram, что удар нанесен по жилому дому. Президенту РФ Владимиру "Путину просто нравится воевать с гражданскими", отметил Ермак, назвав того "больным на голову террористом".

Воздушные силы ВС Украины написали о серии запусков дронов из акватории Черного моря.

РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов

В ночь на 10 ноября РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Атакам подверглись Одесса, Киев и Харьков.

Россия ежедневно наносит удары с воздуха по Украине. Минобороны РФ утверждает, что атакует исключительно военные цели. При этом Москва не комментирует сообщения о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины в результате ударов.