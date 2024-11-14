  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Глава обладминистрации: В Одессе от БПЛА погибла женщина

Екатерина Венкина
14 ноября 2024 г.

По данным главы Одесской обладминистрации, в результате атаки ударными беспилотниками погибла женщина, ранены минимум два человека.

https://p.dw.com/p/4n0JI
Разрушения в Одессе
Разрушения в Одессе (фото из архива)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Женщина погибла в результате атаки ударными беспилотниками в Одессе, ранены минимум два человека. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Теlegram.

По данным Кипера, повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, церковь, автомобили. В ряде мест возникли пожары, поврежден магистральный трубопровод, обеспечивающий теплоснабжение. Кроме того, прекращена работа одной из котельных Одессы.

Над ликвидацией последствий работают экстренные службы.

Ермак: Путину просто нравится воевать с гражданскими

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь сообщил в Telegram, что удар нанесен по жилому дому. Президенту РФ Владимиру "Путину просто нравится воевать с гражданскими", отметил Ермак, назвав того "больным на голову террористом".

Воздушные силы ВС Украины написали о серии запусков дронов из акватории Черного моря.

РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов

В ночь на 10 ноября РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский. Атакам подверглись Одесса, Киев и Харьков.

Россия ежедневно наносит удары с воздуха по Украине. Минобороны РФ утверждает, что атакует исключительно военные цели. При этом Москва не комментирует сообщения о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины в результате ударов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Полуразрушенный Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе

Одесса после обстрела. Какие культурные памятники пострадали?

Одесса после обстрела. Какие культурные памятники пострадали?

Центр Одессы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, значительно пострадал в результате ракетной атаки РФ в ночь на 23 июля. Фотогалерея DW.
Культура24 июля 2023 г.8 фото
external

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

Российская армия ночью обстреляла Харьков и Одессу. В результате погиб один человек, ранены еще 13. Украинские дроны обстреляли город Алексин в Тульской области. Там находится производство пороха. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что во время разговора Трампа с Зеленским на линии был также бизнесмен Илон Маск. Он заверил, что и дальше будет поддерживать Украину.
9 ноября 2024 г.30:00 мин.
Оксана и Злата бежали из Украины в Молдову

Украинские беженцы в Молдове: "Помогаю, потому что сама мать"

Украинские беженцы в Молдове: "Помогаю, потому что сама мать"

После начала войны России против Украины Молдова приняла сотни тысяч беженцев. 95 процентов беженцев из Украины в Молдове живут в семьях. DW встретилась с некоторыми из них.
Конфликты18 апреля 2022 г.
Показать еще