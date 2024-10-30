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В результате авиаудара РФ по Харькову погибли два человека

Алексей Волошинов
31 октября 2024 г.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов сообщили о 30 пострадавших и одном погибшем ребенке в результате российского удара. Президент Украины Владимир Зеленский призвал "остановить Россию".

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Последствия удара армии России по многоэтажному дому в Харькове
Последствия удара армии России по многоэтажному дому в ХарьковеФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

В результате воздушного удара российской армии по Харькову погибли два человека, в том числе ребенок, еще 34 человека были ранены. Ребенка, получившего тяжелые травмы, удалось извлечь из-под завалов, но спасти его жизнь врачи уже не смогли. Под завалами обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего человека, его личность пока не установлена. Об этом сообщил утром в четверг, 31 октября, в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Вечером 30 октября войска РФ нанесли удар корректируемой авиабомбой (КАБ) по Харькову. Бомба попала в жилую девятиэтажку. "Враг в очередной раз выбрал для террора ночное время, когда люди находятся семьями дома", - написал ранее Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя произошедшее, заявил, что под завалами могут оставаться еще люди. Он также призвал партнеров Киева вместе "остановить Россию и сделать это со всей возможной силой".

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