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В результате удара РФ по Харькову погибли 5 человек

Ольга Лебедева
20 марта 2024 г.

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из районов Харькова, пострадало 8-этажное здание. Из-под завалов достали тела четырех человек, ранены еще семеро.

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Спасатели в Харькове
Работы на месте обстрела Харькова, фото из архиваФото: Darvik Maca Vojtech/CTKpicture alliance

В результате очередного российского удара по Харькову погибли пять человек. Ранения получили еще семь человек, из которых шесть госпитализированы, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 20 марта.

Полиция Харьковской области заявила со ссылкой на предварительную информацию, что удар был нанесен ракетой Х-59. "Поврежден пятиэтажный дом и автомобиль, помещение частного предприятия", - указывается в Facebook. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Под завалами могут быть люди

ГСЧС Украины указывает, что под завалами разрушенного здания могут находиться люди, поисково-спасательные работы продолжаются. По данным Синегубова, под завалами могут оставаться еще около 10 человек. 

Кроме того, пожарные тушат крупное возгорание. "Сейчас здание охвачено пламенем и затянуто дымом", - написал глава ОВА. В свою очередь ГСЧС указало, что "в связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и межэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч кв. м".

Российские войска также обстреляли центр Херсона, пострадала одна местная жительница, сообщил в Telegram начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его данным, у 51-летней женщины - контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Обстрел Белгорода: один погибший

В тот же день обстрелу  подверглись Белгород и Белгородская область. По данным Минобороны РФ, атака с использованием реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" была совершена украинской стороной, около 11.30 по местному времени. "Дежурными средствами ПВО тринадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", - говорится в сообщении российского военного ведомства в Telegram.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки на Белгородскую область погиб мужчина, еще два человека пострадали. "У девушки 17 лет закрытая черепно-мозговая травма и рассечение надбровной области, у мужчины - осколочные ранения правой верхней конечности", - уточнил он.

 

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