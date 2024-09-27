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В результате ночной атаки РФ на Измаил погибли три человека

Роман Сулима
27 сентября 2024 г.

По данным главы администрации Одесской области жертвами стали две женщины и пожилой мужчина, более 10 человек ранены. ВС ВСУ сообщили, что РФ выпустила три ракеты различного типа и 32 БПЛА, 24 из которых удалось сбить.

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Горящий дом в Измаиле Одесской области в результате удара дроном
Последствия российской воздушной атаки по в Измаилу Одесской областиФото: Odesa Regionalgouverneur Oleg Kiper/Telegram

Вследствие очередной российской атаки по Украине в ночь на пятницу, 27 сентября, в портовом городе Измаиле Одесской области погибли три человека. "Сегодня под утро враг прибегнул к масштабному террору Измаила. <…> В результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадало 11 человек, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера. Из-за ударов возникло несколько пожаров, повреждены жилые дома, другие постройки и автомобили, добавил он.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью Россия выпустила по Украине три ракеты различного типа и 32 беспилотника Shahed, 24 из которых удалось сбить, а еще один дрон предположительно летел в Румынию. Помимо Одесской, российская атака была нацелена на Днепропетровскую и Николаевскую области.

Ракета Искандер-М/KN-23 была запущена из аннексированного Крыма, две крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Все ударные дроны РФ выпустила по Украине из Приморско-Ахтарска, уточняют в сообщении.

 

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