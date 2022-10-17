  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Люди в лодках и на берегу реки в нигерийском штате Коги, 6 октября 2022 года
Сильное наводнение затронуло и центральный штат Коги, 6 октября 2022 годаФото: Fatai Campbell/AP/picture alliance
Природа и окружающая средаНигерия

В результате наводнения в Нигерии погибли более 600 человек

Анна Мельникова
41 мин. назад

В Нигерии за последние недели от наводнения пострадали 2400 человек, более 600 погибли. Около 1,3 млн человек были вынуждены эвакуироваться.

https://p.dw.com/p/4IHEx

В результате масштабного наводнения в Нигерии погибли более 600 человек. Об сообщила вечером в воскресенье, 16 октября, министр по чрезвычайным ситуациям Садия Умар Фарук. Число пострадавших она оценила в 2400 человек. По словам Фарук, около 1,3 млн жителей страны были вынуждены эвакуироваться. Кроме того, примерно 200 тысяч домов разрушены водой или получили серьезные повреждения.

В Нигерии сейчас сезон дождей. В последние несколько недель русла Нигера и его самого крупного притока - Бенуэ переполнились и затопили близлежащие территории. По словам президента страны Мухаммаду Бухари, стихия затронула 33 штата из 36. Сильнее всего пострадали северо-восточные штаты Борно, Йобе и Адамава.

Садия Умар Фарук предупредила, что угроза наводнений в 200-миллионной Нигерии сохранится до конца ноября и даже может усугубиться. Такое развитие событий связывают с изменением климата.

На прошлой неделе правительство уже начало обеспечивать людей продовольствием из стратегических запасов: около 450 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель оказались уничтожены. Теперь власти опасаются, что из-за загрязненных вод стране угрожает и распространение инфекций.

Смотрите также:

Что происходит в Нигерии? Интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Катастрофа в Пакистане: от наводнений пострадали 30 миллионов человек (04.09.2022)

Катастрофа в Пакистане: от наводнений пострадали 30 миллионов человек (04.09.2022)

Мощнейшие наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек и вызвали гуманитарный кризис в стране. Специалисты говорят, что в этом году осадков в четыре-пять раз больше, чем обычно.
Катастрофы
4 сентября 2022 г.
02:38 мин.
external

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Шокирующие кадры наводнения в Германии летом 2021 года обошли все мировые СМИ. Тогда запад Германии накрыло стихийное бедствие. Последствия катастрофы до сих пор можно увидеть в долине реки Ар. Десятки деревень были затоплены. Вода, смешанная с грязью и илом, уносила с собой дома и автомобили. Но самое страшное - она унесла с собой жизни более 130 человек.
Политика
15 июля 2022 г.
26:27 мин.
Газопровод в Нигерии

Что мешает строительству газопровода через Сахару в Европу

Что мешает строительству газопровода через Сахару в Европу

Множество препятствий мешает реализации проекта Транссахарского газопровода, о котором договорились Нигерия, Нигер и Алжир. Если трудности смогут преодолеть, лет через 10 в Европу потечет газ из Нигерии.
Экономика и бизнес
16 августа 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Банктоты доллара и евро

Экономисты ожидают периода очень высокой глобальной инфляции

Экономика и бизнес
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Волонтер Григорий Янченко

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Конфликты
57 мин. назад
Российская певица Ирина Аллегрова

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Культура
3 ч. назад
external

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Политика
19 ч. назад
13:27 мин.
Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Политика
16 октября 2022 г.
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
15 октября 2022 г.
На главную страницу