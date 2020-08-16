Обстрелы ХАМАС обострили ситуацию в районе сектора Газа

Вслед за столкновениями палестинцев с израильской полицией, которые продолжаются уже несколько дней, в ночь на субботу, 24 апреля, стороны начали обмениваться танковыми и ракетными ударами.

Ситуация обострилась после того, как вечером в пятницу, 23 апреля, из сектора Газа в сторону израильской территории было запущено три ракеты. По данным военных, одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором

В ответ на этот обстрел израильские военные нанесли ответный удар. Как сообщило в Twitter министерство обороны Израиля, целью танкового обстрела стали боевые позиции исламистского движения палестинцев ХАМАС.

После этого удара со стороны сектора Газа по южному Израилю были выпущены еще пять ракет. Жителям приграничных районов пришлось укрыться в бомбоубежищах.

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