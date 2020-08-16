 Обстрелы ХАМАС обострили ситуацию в районе сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2021

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Мир

Обстрелы ХАМАС обострили ситуацию в районе сектора Газа

В течение нескольких часов из cектора Газа было выпущено 8 ракет. Израильтяне укрываются в бомбоубежищах.

Ракетный обстрел из Сектора Газа (фото из архива)

Ракетный обстрел из Сектора Газа (фото из архива)

Вслед за столкновениями палестинцев с израильской полицией, которые продолжаются уже несколько дней, в ночь на субботу, 24 апреля, стороны начали обмениваться танковыми и ракетными ударами.

Ситуация обострилась после того, как вечером  в пятницу, 23 апреля, из сектора Газа в сторону израильской территории было запущено три ракеты. По данным военных, одна из ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором

В ответ на этот обстрел израильские военные нанесли ответный удар. Как сообщило в Twitter министерство обороны Израиля, целью танкового обстрела стали боевые позиции исламистского движения палестинцев ХАМАС.

После этого удара со стороны сектора Газа по южному Израилю были выпущены еще пять ракет. Жителям приграничных районов пришлось укрыться в бомбоубежищах.

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  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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