Германия поддерживает Израиль в стремлении обеспечить свою безопасность

Германия разделяет обеспокоенность Израиля в связи с обеспечением собственной безопасности, заявил во вторник, 16 марта, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на встрече в Берлине со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином. "Мы разделяем цели Израиля - не допустить разработки или приобретения Ираном ядерного оружия", - сказал немецкий политик. По его словам, Берлин разделяет и озабоченность касательно иранской ракетной программы, а также ролью Тегерана в регионе.
По словам Ривлина, экстремистские силы, которые возглавляет Иран, стремятся нарушить стабильность и равновесие сил в регионе. "Международное сообщество должно совместными усилиями решительно и бескомпромиссно противодействовать наращиванию атомных планов Ирана", - заявил президент Израиля.
Реувен Ривлин: "Мы полагаемся на наших друзей в Европе"
Он призвал к такому же решительному противодействию "террористическим организациям, которые при поддержке Ирана угрожают Израилю и стабильности в регионе". "Мы полагаемся на наших друзей в Европе", - сказал Ривлин.
Ривлин стал первым главой государства, которого Штайнмайер принял в Берлине в 2021 году. Оба политика отметили тесные дружеские отношения, которые их связывают уже не первый год. По словам Ривлина, они являются "свидетельством сердечных отношений, которые сформировались в прошедшие годы между двумя народами". Штайнмайер планировал посетить Израиль еще весной прошлого года, однако визит был отложен из-за пандемии коронавируса.
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Автор: Ефим Шуман