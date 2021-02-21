Штайнмайер открыл мероприятия в честь 1700-летия еврейской жизни в Германии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал всех жителей страны противостоять антисемитизму в любых его проявлениях. Глава государства в воскресенье, 21 февраля, выступил в Кельнской синагоге на торжественном открытии года, посвященного 1700-летию еврейской жизни в Германии.

"Если я - как федеральный президент - мог бы пожелать чего-нибудь в этот юбилейный год, так это только ясного признания того, что евреи в Германии - часть нас, нашей общей идентичности, а также того, чтобы мы решительно боролись с теми, кто еще - или опять - ставит это под сомнение", - заявил он.

Торжественное мероприятие в Кельнской синагоге в связи с пандемией проходило без зрителей и - по большей части - в виртуальном формате. Так, президент Израиля Реувен Ривлин прислал видеообращение. В нем он выразил озабоченность в связи с тем, что - "несмотря на возрождение еврейской жизни - мы снова становимся свидетелями опасного роста старых и новых форм антисемитизма". В отношении подобных проявлений необходимо демонстрировать политику "нулевой терпимости" - "как на улице, так и в онлайн-СМИ, и в политике", уверен глава израильского государства.

"Привить население от антисемитизма"

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) в свою очередь заявил, что решением проблемы могло бы стать усиление работы по распространению знаний об иудаизме. О перспективах последнего он высказался с оптимизмом: "Так же, как мы справимся с пандемией коронавируса - так же мы сможем лучше привить население от антисемитизма".

Первое письменное упоминание евреев на территории, которая принадлежит сегодня Германии, связано с Кельном. Оно присутствовало в декрете римского императора Константина, датированном 321 годом. Местная еврейская община считается самой старой в Европе к северу от Альп.

В связи с 1700-летием еврейской жизни в Германии запланировано около тысячи мероприятий. Так, Суккот (Праздник кущей) пройдет с 20 по 27 сентября в формате XXL: 105 общин в ФРГ приглашают разделить с ними это торжество в память о блуждании евреев по Синайской пустыне.

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