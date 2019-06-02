 Ранения в столкновениях с полицией в Иерусалиме получили десятки палестинцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2021

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Мир

Ранения в столкновениях с полицией в Иерусалиме получили десятки палестинцев

В Иерусалиме - самые масштабные столкновения палестинцев с израильской полицией с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Палестинец у горящих баррикад

Палестинец у горящих баррикад

Более 100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией в районе Дамасских (Шхемских) ворот в Старом городе Иерусалима. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на врачей. Речь идет о наиболее масштабном подобном инциденте с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным Палестинского Общества Красного Полумесяца, медицинская помощь была оказана 105 пострадавшим, 20 из них - госпитализированы. Между тем полиция Израиля сообщила о 20 получивших травмы и трех доставленных в больницы.

Как в свою очередь напоминает агентство AP, у Дамасских ворот - популярного места сбора - еще на минувшей неделе были возведены баррикады.

Марш еврейских ультраправых

По версии полиции, протестующие забросали ее камнями и бутылками. Кроме того, на поступавших с места событий кадрах был видны разрывы фейерверков и светошумовых гранат. По утверждению протестующих, правоохранители не дали им провести традиционный вечерний сбор по случаю Рамадана.

Между тем еврейская ультраправая организация "Лехава" уже провела марш в направлении Дамасских ворот, участники которого скандировали: "Арабы - прочь!"

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    Обстрел школы ООН

    В результате авиаудара, нанесенного израильскими ВВС по городу Рафах на юге сектора Газа, пострадало здание школы ООН. По данным палестинской стороны, в ходе атаки погибли 10 человек, около 30 получили ранения. Это уже третий в течение 10 дней случай обстрела школы ООН в секторе Газа. Организация Объединенных Наций подвергла резкой критике действия израильской армии.

  • Flüchtlinge in einer Schule in Gaza. (Foto: Shawgy al-Farra)

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    Убежища ООН в секторе Газа

    По данным организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), в школе в Рафахе, попавшей под обстрел, укрывались около 3 тысяч человек. Всего же в начале августа в 90 учреждениях ООН в секторе Газа спасались от бомбежек более 220 тысяч палестинцев.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: DAVID BUIMOVITCH/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сорванное перемирие

    Израиль усилил бомбардировку в районе города Рафах после предполагаемого похищения 1 августа израильского солдата Адара Голдина. Его исчезновение стало одной из причин возобновления армией Израиля военной операции в секторе Газа. Перемирие, объявленное накануне, было прервано через несколько часов после начала. Тель-Авив полагал, что солдата взяли в плен члены радикального движения ХАМАС.

  • Israelischer Soldat Hadar Goldin getötet. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Пропавший солдат объявлен погибшим

    ХАМАС сначала подтвердил, а затем опроверг свою причастность к пропаже солдата. Через два дня после исчезновения Голдина израильские военные объявили, что солдат погиб 1 августа в результате атаки террориста-смертника. Голдина удалось идентифицировать по ДНК. Все это время в секторе Газа шли его активные поиски: израильские военные прочесывали дома под прикрытием артиллерийского огня.

  • Israelische Soldaten stehen auf Panzer. (Foto: Reuters/Baz Ratner)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Армия Израиля покидает сектор Газа

    В начале августа Израиль начал вывод войск из сектора Газа, сообщают местные СМИ. Представитель израильской армии заявил, что в регионе останутся мобильные группы, которые в случае необходимости будут противостоять членам движения ХАМАС. Об окончании наземной операции в секторе Газа речь пока не идет.

  • Tunnel im Gazastreifen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Уничтожение туннелей ХАМАС продолжается

    По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, военная операция в секторе Газа продолжится, пока не будут уничтожены все туннели, которые ХАМАС использует для проникновения на территорию Израиля. После этого правительство "заново оценит" ситуацию в регионе. По данным израильских военных, солдаты уже уничтожили в секторе Газа большинство найденных туннелей.

  • John Kerry spricht am Telefon. (Foto: Reuters)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Израиль шпионил за госсекретарем США?

    Джон Керри многие месяцы посвятил урегулированию ближневосточного конфликта. Его усилия не остались без внимания иностранных спецслужб, считает немецкий журнал Der Spiegel. По информации издания, израильская разведка прослушивала телефонные разговоры Керри, которые велись по незашифрованной линии. Разговоры Керри, возможно, также прослушивали Россия или КНР, пишет Der Spiegel.

  • Nahostkonflikt Gazastreifen. (Foto: SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Сотни погибших в ходе обострения конфликта

    За время эскалации конфликта на Ближнем Востоке, по данным палестинской стороны, погибли более 1700 палестинцев, более 9 тысяч получили ранения. Как сообщает ООН, каждый четвертый житель в секторе Газа вынужден был покинуть свой дом. С израильской стороны в ходе конфликта погибли 64 солдата и трое мирных жителей.

  • Gaza-Protest in Washington. (Foto: picture-alliance/dpa)

    Сектор Газа: сколько еще продлится наземная операция Израиля?

    Антиизраильские протесты

    Военная операция в секторе Газа сопровождается массовыми демонстрациями в разных странах мира. 2 августа антиизраильская акция протеста состоялась перед Белым домом в Вашингтоне. Ранее демонстрации в поддержку палестинцев прошли во многих городах Европы, в их ходе имели место проявления антисемитизма.

    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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