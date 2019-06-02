Ранения в столкновениях с полицией в Иерусалиме получили десятки палестинцев

Более 100 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской полицией в районе Дамасских (Шхемских) ворот в Старом городе Иерусалима. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщило агентство AFP со ссылкой на врачей. Речь идет о наиболее масштабном подобном инциденте с начала священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным Палестинского Общества Красного Полумесяца, медицинская помощь была оказана 105 пострадавшим, 20 из них - госпитализированы. Между тем полиция Израиля сообщила о 20 получивших травмы и трех доставленных в больницы.

Как в свою очередь напоминает агентство AP, у Дамасских ворот - популярного места сбора - еще на минувшей неделе были возведены баррикады.

Марш еврейских ультраправых

По версии полиции, протестующие забросали ее камнями и бутылками. Кроме того, на поступавших с места событий кадрах был видны разрывы фейерверков и светошумовых гранат. По утверждению протестующих, правоохранители не дали им провести традиционный вечерний сбор по случаю Рамадана.

Между тем еврейская ультраправая организация "Лехава" уже провела марш в направлении Дамасских ворот, участники которого скандировали: "Арабы - прочь!"

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