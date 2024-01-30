В работе интернета в России произошел масштабный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайтам крупных банков и торговых площадок. Минцифры РФ обещает восстановить доступ к сайтам Рунета в ближайшее время.

В работе интернета в России во вторник, 30 января, произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются в том числе на проблемы с доступом к сайтам крупных банков и торговых площадок, пишут "Коммерсант" и ТАСС в своих Telegram-каналах.

Как отмечает "Коммерсант", сервис Downradar фиксирует жалобы на работу мобильного интернета у операторов МТС и Мегафона.

Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и области, также и из других регионов - Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, Татарстана, указывает РИА "Новости".

Минцифры видит проблему в глобальной инфраструктуре DNSSEC

Техническая проблема в доменной зоне .ru связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, заявило Минцифры России. Доступ к сайтам Рунета будет восстановлен "в ближайшее время", заверило ведомство.

Инфраструктура DNSSEC представляет собой набор расширений протокола DNS, который призван гарантировать достоверность и целостность данных, поясняет Telegram-канал "Код Дурова" . По информации информированного собеседника канала, сбой произошел на стороне АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет".

Эксперты проекта "Сетевые свободы" склонны объяснять происходящее попытками российских властей "перевести всех пользователей страны на национальный сервер DNS", о чем они уже давно предупреждали: "Вероятно, именно это сейчас и происходит с массой сайтов в зоне .ru".

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