В пожаре на юго-востоке Испании погибли 13 человек
Не менее 13 человек погибли в результате пожара в развлекательном центре с тремя дискотеками в Мурсии на юго-востоке Испании, сообщает агентство dpa в воскресенье, 1 октября.
Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь здания в 8 утра по местному времени. Днем спасатели продолжали разбор завалов, предупреждая, что количество жертв может увеличиться, поскольку несколько человек по-прежнему числились пропавшими без вести. Мэр города объявил трехдневный траур.
Пожар начался рано утром в воскресенье. По предварительной информации, пламя возникло в одной из дискотек на крыше, после оно быстро распространилось на всю территорию центра. Точная причина возгорания пока неизвестна.
Смотрите также: