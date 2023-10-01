В пожаре на юго-востоке Испании погибли 13 человек

Пожар в городе Мурсия начался на крыше дискотеки, после чего огонь распространился на весь развлекательный центр.

Не менее 13 человек погибли в результате пожара в развлекательном центре с тремя дискотеками в Мурсии на юго-востоке Испании, сообщает агентство dpa в воскресенье, 1 октября.

Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь здания в 8 утра по местному времени. Днем спасатели продолжали разбор завалов, предупреждая, что количество жертв может увеличиться, поскольку несколько человек по-прежнему числились пропавшими без вести. Мэр города объявил трехдневный траур.

Пожар начался рано утром в воскресенье. По предварительной информации, пламя возникло в одной из дискотек на крыше, после оно быстро распространилось на всю территорию центра. Точная причина возгорания пока неизвестна.

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