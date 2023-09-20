Гибель ребенка привела к введению номеров спасения в ФРГ

Чтобы вызвать полицию, пожарные службы или скорую помощь, еще не так давно немцам приходилось искать нужный номер в телефонной книге. Введению единых номеров 110 и 112 предшествовала трагическая история.

20 сентября 1973 года, ровно 50 лет назад, в ФРГ было решено ввести единые номера спасения: 110 - для вызова полиции, 112 - для вызова пожарных и скорой. До этого далеко не все жители Германии могли воспользоваться единым номером службы спасения: телефон 110 был доступен примерно 1000 из 3785 локальных телефонных сетей. Большинству граждан приходилось искать нужный номер для вызова службы спасения в телефонной книге.

За введением номеров 110 и 112 стоит трагедия

Трехзначный номер - самый короткий, который был возможен технически на тот момент. И наиболее легкий для набора и запоминания. Номер вызова полиции 110 существовал в Германии с 1948 года, но он не был центральным.

В ГДР вызвать службу спасения можно было по 110 и 112, а также по 115 примерно с середины 70-х годов прошлого века. В Западной Германии понадобилось еще несколько лет, чтобы решение правительства от 1973 года заработало по всей стране.

Уте Штайгер - основательница фонда Björn-Steiger-Stiftung сконачалась в 2022 году в возрасте 88 лет Фото: Björn Steiger Stiftung/dpa/picture alliance

По данным Фонда Björn-Steiger-Stiftung, который сыграл ключевую роль в ведении единых номеров, последняя локальная телефонная сеть была подключена в 1979 году. Уте и Зигфрид Штайгеры (Ute und Sigfried Steiger) основали Фонд Björn-Steiger-Stiftung в 1969 году после трагического случая, который произошел в их семье. 8-летний сын Бьёрн погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Служба спасения приехала на место трагедии слишком поздно - спустя час после происшествия. Ребенок скончался по дороге в клинику от травматического шока. Родители мальчика после случившегося осознали, что их случай не был исключением и что ждать оказания помощи многим приходится часами.

Семья Штайгеров стала бороться за улучшение работы служб спасения в Германии и за внедрение единых номеров для экстренных вызовов по всей стране. На их счету - не одна инициатива по улучшению работы служб спасения. В итоге им удалось убедить всех в необходимости ввести единые номера. Уте Штайгер, основательница фонда Björn-Steiger-Stiftung, скончалась в 2022 году в возрасте 88 лет. В том же году в возрасте 92 лет скончался ее муж - основатель фонда Зигфрид Штайгер.

Скорую помощь немцы вызывают не так часто, если сравнивать с другими европейскими странами: больниц здесь - и не только в городах - очень много, строят их так, чтобы до них не так далеко было добираться. Но все же только за один рабочий день в службу спасения поступает примерно 41 тыс. звонков, в выходные дни - примерно на 10 тыс. меньше. По официальным данным, в 2022 году в службу спасения Германии поступило примерно 1,1 миллиона звонков.

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