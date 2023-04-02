  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Протесты в Лиссабоне
Протесты в Лиссабоне (Pedro Nunes/REUTERS)Фото: Pedro Nunes/REUTERS
Экономика и бизнесПортугалия

Тысячи португальцев требуют на митингах доступности жилья

Екатерина Венкина
5 мин. назад

В Лиссабоне и других городах Португалии тысячи вышли на демонстрации за право на доступное жилье и в поддержку расширения социального жилищного фонда.

https://p.dw.com/p/4Pb1H

В Лиссабоне и других городах Португалии тысячи человек вышли на демонстрации за право на доступное жилье и в поддержку расширения социального жилищного фонда. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщило агентство AFP.

Многие из собравшихся захватили с собой плакаты. Так, на одном из них значилось: "Иметь жилье - право для всех", другой ставил вопрос, является ли подобная возможность привилегией.

"Живу в постоянном страхе, что домовладелец объявит о резком повышении аренды"

"Я живу в постоянном страхе, что мой домовладелец объявит о резком повышении арендной платы", - призналась 32-летняя юристка Ана Рейс да Силва, которая переехала в столицу Португалии свыше 10 лет назад. "Арендная плата должна оставаться доступной", - считает 72-летний пенсионер Мартиньо Файас Паррейра. Он обеспечен социальным жильем в Лиссабоне, однако аренда существенно выросла в последние годы.

Столкнувшись с кризисом на рынке жилья, правительство Португалии 30 марта утвердило наращивание жилищного фонда в стране, где 730 000 зданий пустуют или предназначены под снос.

Португалия ранее отменила действовавшую 10 лет программу по выдаче так называемых "золотых виз" богатым иностранцам. Официально - из-за роста цен на недвижимость, но также под давлением Брюсселя и в связи с опасностью отмывания средств.

С 2010 по 2022 годы стоимость недвижимости в Португалии выросла более чем на 75%

По данным европейского статистического агентства Eurostat, с 2010 по 2022 годы цены на недвижимость в Португалии взлетели более чем на 75%, арендная плата - почти на 25%.

Планы правительства предусматривают налоговые льготы для владельцев, выставляющих на рынке отпускное жилье, а также для сдающих в аренду. Кроме того, квартиры в крупных городах, которые пустуют более двух лет, будут предлагаться на рынке недвижимости. Предусмотрены также меры по поддержке семей и рассрочки платежей по кредитам на недвижимость.

Требования повысить зарплаты и пенсии

18 марта тысячи португальцев вышли на улицы Лиссабона, протестуя против роста цен и требуя повысить зарплаты и пенсии. Более половины работающих получают менее 1000 евро в месяц. Минимальный размер заработной платы составляет всего 760 евро. При этом инфляция в январе в годовом исчислении составила 8,3%, а цены на жилье в Португалии в 2022 году увеличились на 18,7%.

Организовавший протесты крупнейший профсоюз CGTP потребовал от властей Португалии немедленно повысить зарплаты и пенсии минимум на 10% и ввести потолок стоимости базовых продуктов питания.

Смотрите также:

Турки в Анталье в шоке от россиян из-за роста цен на жилье

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам

Война в Украине: история молдавской семьи, помогающией беженцам

Сейчас в Молдове продолжают оставаться порядка 100 тысяч беженцев из Украины, почти половина из них – дети. По данным ООН, это в четыре раза больше, чем может принять страна. Большая часть приехавших разместилась не в специальных центрах, а в частном секторе. Из-за колоссального спроса на жилье в столице и пригородах снять квартиру уже практически невозможно.
Конфликты15 апреля 2022 г.04:27 мин.
external

Бурный рост на рынке жилья в США после пандемии

Бурный рост на рынке жилья в США после пандемии

Лас-Вегас - один из самых востребованных городов на рынке недвижимости в США. После пандемии здесь от покупателей снова нет отбоя.
Экономика и бизнес29 июля 2021 г.02:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российская ракета в поле под Черниговом

Провал зимнего наступления РФ и все события 402-го дня войны

Конфликты8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сергей Рахманинов

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Культура19 ч. назад
Женщина топлес в бассейне

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Права человека22 ч. назад
В Болгарии пройдут пятые выборы в парламент за два года. На фото: экс-глава правительства Бойко Борисов

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины?

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины?

Политика1 апреля 2023 г.
Журналисты на войне

Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

Журналисты на войне. Почему ВСУ "закрыли" фронт для СМИ

Конфликты1 апреля 2023 г.
Пасхальный марш у авиабазы Бюхель в ФРГ, на которой находятся американские ядерные боезаряды

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

Ядерное оружие - защита или угроза? Дилемма Германии

Политика1 апреля 2023 г.
Церемония поднятия флага Украины в годовщину освобождения Бучи

Годовщина освобождения Бучи и все события 401-го дня войны

Годовщина освобождения Бучи и все события 401-го дня войны

Конфликты31 марта 2023 г.
На главную страницу