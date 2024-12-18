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В Польше суд признал хоккеиста из РФ виновным в шпионаже

Александра Иванова
18 декабря 2024 г.

Уголовный суд Люблины приговорил 21-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева к сроку в 2 года и 11 месяцев по делу о шпионаже.

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Силуэт мужчины в шляпе
Фото: Colourbox/S. Gnatiuk

Российский хоккеист Максим Сергеев был приговорен уголовным судом Люблины в Польше к заключению сроком в 2 года и 11 месяцев по обвинению в шпионаже. Об этом пишут польское онлайн-издание Hokej.net, российское государственное информагентство РИА "Новости" и другие СМИ в среду, 18 декабря.

По данным французского спортивного  онлайн-издания L'Equipe, первым сообщившего о приговоре, спортсмен приехал в Польшу в октябре 2021 года в возрасте 18 лет для игры с составе хоккейной команды "Заглембе" из города Сосновец в Силезском воеводстве.

Польское следствие считает, что вскоре он был завербован через Telegram агентом ФСБ. Как пишет Hokej.net, в его задачи входила "публикация политического контента в соцсетях". Оплата происходила в криптовалюте. Позже Сергеев документировал стратегические объекты, включая железнодорожную станцию в Пшемысле и завод по производству вооружений в Силезии, говорится в публикации. "Он даже снимал квартиру с видом на завод по производству военного оборудования. Когда он попал в руки Агентства внутренней безопасности, в его ноутбуке были обнаружены документы, принадлежащие "Группе Вагнера",  - отмечают журналисты.

В свою очередь газета "Ведомости" указывает, что, по версии польских властей, Сергеев входил в группу из 16 человек, 14 из которых уже задержаны. Благодаря признанию вины он избежал максимального срока по статье за шпионаж - 10 лет.

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