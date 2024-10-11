  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Правосудие и законПольша

Подозреваемые в атаке на Волкова отпущены под залог в Польше

Кирилл Шестаков
11 октября 2024 г.

Двое подозреваемых в нападении на оппозиционера Леонида Волкова отпущены в Польше под залог в 11 тысяч евро. Кто именно внес его - неизвестно.

https://p.dw.com/p/4lhTB
Российский оппозиционер Леонид Волков
Российский оппозиционер Леонид Волков Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Суд в Польше в пятницу, 11 октября, освободил из-под стражи Максимилиана К. и Игоря Ц., подозреваемых в нападении на оппозиционера Леонида Волкова в марте 2024 года. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на ответ польской прокуратуры.

Двумя днями ранее польский суд постановил, что арестованные мужчины могут быть освобождены под залог в 50 тысяч злотых (11 650 евро). Комментируя выход подозреваемых на свободу, Леонид Волков отметил, что лицо, внесшее за них залог, остается неизвестным. 

В апреле текущего года польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что один из в подозреваемых по делу Максимилиан К. - боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба "Легия".

Нападение на Леонида Волкова

На Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе в марте 2024 года. В сентябре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждается, что покушение на Волкова заказал бывший топ-менеджер нефтяного концерна ЮКОС Леонид Невзлин, который, согласно материалам расследования, также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и супругу экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

20 сентября Прокуратура Кракова заявила, что по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом проходят восемь человек. Среди подозреваемых шесть поляков, один белорус и один россиянин. Арестованы из них были только четыре человека, включая Максимилиана К. и Игоря Ц.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Леонид Невзлин в интервью DW (фото из архива)

Расследование "Невзлингейта" в Литве: "Путин уже в выигрыше"

Расследование "Невзлингейта" в Литве: "Путин уже в выигрыше"

ФБК обвиняет Леонида Невзлина в организации нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе. Какие выводы из этой ситуации делают в Литве, - у DW.
Политика26 сентября 2024 г.
Экс-политзаключенный Андрей Пивоваров после освобождения в рамках обмена дает интервью журналисту Deutsche Welle в Бонне, 2 августа 2024 года

"Конфликт становится жестче". Пивоваров о российской оппозиции

"Конфликт становится жестче". Пивоваров о российской оппозиции

Российский оппозиционер, экс-политзаключенный Андрей Пивоваров в интервью #вТРЕНДde рассказал, почему ему не по пути с российскими добровольцами, в чем прав ФБК, появятся ли в России партии Собянина и Стрелкова.
Конфликты8 октября 2024 г.
Женщина на поле в Африке

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

На фоне российского вторжения в Украину и вызванных им санкций Запада против РФ в мире растут цены на многие продукты питания и топливо. В некоторых странах из-за этого уже начались протесты.
Конфликты8 апреля 2022 г.9 фото
Показать еще