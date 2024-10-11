Подозреваемые в атаке на Волкова отпущены под залог в Польше

Двое подозреваемых в нападении на оппозиционера Леонида Волкова отпущены в Польше под залог в 11 тысяч евро. Кто именно внес его - неизвестно.

Суд в Польше в пятницу, 11 октября, освободил из-под стражи Максимилиана К. и Игоря Ц., подозреваемых в нападении на оппозиционера Леонида Волкова в марте 2024 года. Об этом сообщает издание "Агентство" со ссылкой на ответ польской прокуратуры.

Двумя днями ранее польский суд постановил, что арестованные мужчины могут быть освобождены под залог в 50 тысяч злотых (11 650 евро). Комментируя выход подозреваемых на свободу, Леонид Волков отметил, что лицо, внесшее за них залог, остается неизвестным.

В апреле текущего года польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что один из в подозреваемых по делу Максимилиан К. - боец ММА и фанат варшавского футбольного клуба "Легия".

Нападение на Леонида Волкова

На Леонида Волкова напали возле его дома в Вильнюсе в марте 2024 года. В сентябре Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование, в котором утверждается, что покушение на Волкова заказал бывший топ-менеджер нефтяного концерна ЮКОС Леонид Невзлин, который, согласно материалам расследования, также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и супругу экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

20 сентября Прокуратура Кракова заявила, что по делу о нападении на российских оппозиционеров за рубежом проходят восемь человек. Среди подозреваемых шесть поляков, один белорус и один россиянин. Арестованы из них были только четыре человека, включая Максимилиана К. и Игоря Ц.