В Подмосковье задержаны два мигранта по делу об убийстве пенсионерки

В Подмосковье задержаны двое иностранных граждан, подозреваемых в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины, сообщило Главное управление СКР по Московской области на своем сайте вечером в понедельник, 13 сентября. В сообщении говорится, что "двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения" подозреваются в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ). По сведениям главы аминистрации Сергиева Посада Михаила Токарева, задержанные являются гражданами Таджикистана.

По данным следствия, накануне в лесополосе, в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2" было обнаружено тело пенсионерки в признаками насильственной смерти. Эта женщина пропала, когда пошла в лес собирать грибы. Сотрудники УМВД по Сергиево-Посадскому округу задержали по горячим следам двух подозреваемых.

В сообщении ГУ СКР отмечается, что следствие в обязательном порядке проверит "законность нахождения подозреваемых на территории РФ", кроме того, "будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок прибывания иностранных граждан на территории РФ". Следствие проверит и информацию СМИ о предполагаемой причастности подозреваемых к совершению иных преступлений.

Народный сход

Задержанию двух иностранных граждан предшествовал народный сход местных жителей в поселке Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области. Вечером 13 сентября возле общежития, где живут мигранты, работающие на компанию "Экоокна", собралось несколько сот человекиз-за сообщения об убийстве 67-летней женщины. Они требовали наказать виновных, ликвидировать общежитие и депортировать мигрантов, работающих на местном предприятии. После встречи с представителями МВД, собравшиеся разошлись.

По сообщению Telegram-канала Baza, местные жители уже давно недовольны поведением мигрантов. По их словам, на улицах мигранты пристают к женщинам и к несовершеннолетним девочкам. "Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность", - рассказал "Подъему" один из участников схода.

Администрация Сергиево-Посадского округа в Подмосковье будет требовать закрытия общежития для мигрантов в селе Бужаниново, сообщил глава муниципалитета Михаил Токарев после стихийного схода местных жителей. "Мы прислушались к требованиям жителей Бужанинова: 14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия", - написал Токарев в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

При этом глава администрации уточнил, что задержанные по подозрению в убийстве женщины граждане Таджикистана, проживали не в общежитии компании "Экоокна" в Бужаниново и работали на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Смотрите также: