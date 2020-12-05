Беларусь: В поддержку содержащейся под арестом "Мисс Беларусь" записали видео

В Беларуси продолжаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 6 декабря.
В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 6 декабря (время московское).
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Активистки в Беларуси записали видео в поддержку Ольги Хижинковой - победительницы конкурса "Мисс Беларусь-2008", содержащейся в изоляторе временного содержания на Окрестина в Минске после задержания на воскресной акции протеста 8 ноября. Хижинкова должна выйти на свободу 11 декабря. Как ранее рассказала интернет-порталу Tut.by адвокат девушки, ее приговорили к 12 суткам, а позднее - еще два раза к 15 суткам ареста за три эпизода участия в несанкционированных акциях. Содержавшаяся с моделью журналистка Александра Квиткевич отмечала, что Хижинкову поместили в камеру с бездомными.
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