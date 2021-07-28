 В Санкт-Петербурге прошел обыск у экс-главы штаба Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2021

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Россия

В Санкт-Петербурге прошел обыск у экс-главы штаба Навального

Следственные мероприятия проводились в двух квартирах Ирины Фатьяновой. По ее словам, обыск состоялся в рамках дела "о перекрытии дорог".

Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге к бывшей главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального - Ирине Фатьяновой - пришли с обыском. Об этом Фатьянова сообщила в четверг, 26 августа, в Telegram.

Как рассказали соратники активистки, следственные мероприятия проходили в двух ее квартирах - по адресу фактического проживания и по месту регистрации.  

Обыск по делу "о перекрытии дорог"

Сама Ирина Фатьянова находилась в квартире по месту проживания.  Она уточнила, что обыск проходил в рамках дела "о перекрытии дорог".

Имеется в виду статья 267 УК ("о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения") - так следователи квалифицируют выход демонстрантов на проезжую часть во время акций протеста в начале этого года.

Адвокат Олег Фазульянов отметил, что, не обнаружив подзащитной по одному из адресов, направился в Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу.

Фатьянова не смогла баллотироваться на выборах

В июле Ирина Фатьянова не смогла баллотироваться на выборах 17-19 сентября от  партии "Яблоко".  

До этого, 9 июня, Московский городской суд суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Апелляционный суд утвердил это решение.

Власти запретили "Штабы Навального" 

Некоммерческие организации ФБК и ФЗПГ ликвидированы, а деятельность общественного движения "Штабы Навального" запрещена. Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а их сотрудникам участвовать в выборах и организовывать акции.

До шести лет лишения свободы грозит рядовым членам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению" ее деятельности.

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