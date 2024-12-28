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Правосудие и законРоссия

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

Александра Иванова
28 декабря 2024 г.

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

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Российский полицейский
Российский полицейскийФото: Bocharov Denis/globallookpress.com/picture alliance

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по уголовной статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма в отношении 16-летней школьницы из Санкт-Петербурга, пишет онлайн-издание "Фонтанка" в субботу, 28 декабря.

Указывается, что ученицу восьмого класса образовательного центра Кировского района вечером 27 декабря задержали в Выборгском районе города.

По версии следствия, задержанная восьмиклассница вывесила фото участников "Русского добровольческого корпуса" на школьном стенде с подписью "Герой России". Как напоминает "Фонтанка", для 16-летних закон РФ допускает лишение свободы на срок не более 10 лет. Санкции по первой части статьи о публичном оправдании или пропаганде терроризма предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кто такие Денис Капустин и Алексей Левкин

26 декабря в образовательного центре увидели фотографии Дениса Капустина и Алексея Левкина, пишет "Фонтанка". Капустин, также известный как ультраправый русский националист по фамилии Никитин, - основатель и один из руководителей "Русского добровольческого корпуса" (РДК) - организации, признанной в РФ террористической и запрещенной. В ноябре Капустин был заочно приговорен московским 2-м Западным окружным военным судом к пожизненному заключению по обвинению в нападении диверсантов на мирных жителей в Брянской области.

2 марта 2023 года вооруженные бойцы "Русского добровольческого корпуса" вошли в два российских села в Брянской области, находящихся близ границы с Украиной. Как утверждают российские власти, они обстреляли гражданские автомобили, убив двух мирных жителей, после чего покинули территорию РФ.

Алексей Левкин - националист, который предположительно является членом украинской диверсионной группы, которая 22 мая 2023 года проникла на территорию Белгородской области РФ. По данным онлайн-издания "РБК", в 2018 году его заочно арестовали в России по делу об экстремистском сообществе и возбуждении ненависти.

 

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