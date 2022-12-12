В Перу проходят протесты после смены президента

В Перу второй день проходят протесты против нового президента Дины Болуарте. В воскресенье, 11 декабря, демонстранты парализовали работу аэропорта Андауайлас в южной части страны и подожгли хранилище топлива. По последним официальным данным, в результате погиб несовершеннолетний участник протестов, еще пять человек пострадали.

Как сообщила компания Corpac, управляющая аэропортами в нескольких департаментах Перу, 50 человек, среди которых - сотрудники организации и полицейские, были взяты в заложники. В полиции проинформировали, что на место направили элитное подразделение.

Как сообщает агентство dpa, протестующие также заблокировали магистральные дороги в других частях страны. Между демонстрантами и полицией произошли стычки. Днем ранее в ходе беспорядков в городе Андауайлас были ранены 16 гражданских лиц и четверо полицейских.

Экс-президент Перу попросил убежище в Мексике

Протесты в Перу начались после смещения с поста президента Педро Кастильо. Парламент 7 декабря объявил ему импичмент за "моральную несостоятельность". Спустя несколько часов после этого Кастильо задержала полиция, по решению суда его поместили в следственный изолятор на семь дней. Кастильо обвиняется в покушении на конституционный порядок и попытке путча. После задержания он попросил политическое убежище в Мексике.

После отстранения от власти Педро Кастильо обязанности президента стала исполнять его заместитель Дина Болуарте. Демонстранты требуют ее отставки, освобождения Кастильо и проведения досрочных выборов. Они также призвали к общенациональной забастовке.

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