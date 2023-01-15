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Протесты в Перу
Протесты в ПеруФото: Sebastian Castaneda/REUTERS
ПолитикаПеру

В Перу объявили чрезвычайное положение из-за протестов

Даниил Сотников
2 ч. назад

Чрезвычайное положение объявлено из-за протестов, которые продолжаются уже месяц. Они начались после импичмента и ареста президента Педро Кастильо.

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Правительство Перу из-за протестов объявило чрезвычайное положение в некоторых регионах страны, в том числе в столице Лиме, сообщает агентство AFP в воскресенье, 15 января.

"Объявить с 15 января 2023 года сроком на 30 календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, Кальяо, в провинции Андауайлас региона Апуримак, провинциях Тамбопата и Тауаману региона Мадре-де-Диос, а также в городе Тората провинции Марискаль-Ньето региона Мокегуа", - говорится в указе, который цитирует газета LaRepublica.

Режим также распространяется на пять автомагистралей страны. Кроме того, жителям Пуно в течение 10 дней запрещается выходить из дома с 20.00 до 4.00. Чрезвычайное положение дает властям право использовать армию для подавления беспорядков и приостанавливает действие ряда конституционных прав, таких как свобода передвижения и собраний, отмечает AFP.

Протесты в Перу

Протесты на юге страны начались в декабре 2022 года, после того как к власти пришла Дина Болуарте после отставки и ареста президента Педро Кастильо. Кастильо был объявлен импичмент за "моральную несостоятельность" в ответ на его решение распустить конгресс и объявить чрезвычайное положение.

Протестующие требуют немедленной отставки Болуарте и роспуска парламента для проведения новых выборов. На данный момент в ходе протестов погибли по меньшей мере 42 человека, пишет AFP. Сама Болуарте исключила возможность ухода с поста. "Я не уйду в отставку", - сказала она в речи, транслировавшейся по государственному телевидению.

В прошлый раз власти Перу объявляли чрезвычайное положение в середине декабря - также сроком на 30 дней. 

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