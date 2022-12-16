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Президент Перу Педро Кастильо перед микрофонами
Педро Кастильо (ноябрь 2022 года)Фото: JAVIER TORRES/AFP
ПолитикаПеру

Верховный суд Перу продлил срок ареста смещенного президента

Павел Мыльников
1 ч. назад

Отстраненный от власти в Перу президент Педро Кастильо останется в предварительном заключении на 18 месяцев. Суд объяснил решение угрозой бегства политика. Адвокаты Кастильо подадут апелляцию.

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Отстраненный от власти в Перу президент страны Педро Кастильо останется в предварительном заключении на 18 месяцев. Такое решение Верховный суд республики вынес в четверг, 15 декабря, удовлетворив ходатайство прокуратуры и объяснив свою позицию угрозой бегства политика. Адвокаты Кастильо намерены подать апелляцию.

Парламент Перу 7 декабря объявил Кастильо импичмент за "моральную несостоятельность". Через несколько часов политика задержала полиция, по решению суда его поместили в следственный изолятор. После задержания он попросил политическое убежище в Мексике.

Кастильо обвиняется в покушении на конституционный порядок и попытке путча. В случае признания виновным южноамериканскому политику грозит до 10 лет лишения свободы. После отстранения от власти Педро Кастильо обязанности президента стала исполнять его заместитель Дина Болуарте.

Протесты в Перу после смещения Кастильо

Тем временем в стране начались протесты. Демонстранты требуют отставки Болуарте, освобождения Кастильо и проведения досрочных выборов. Они также призвали к общенациональной забастовке. В ходе массовых выступлений и стычек с полицией погибли уже не менее 15 человек, свыше 300 получили ранения. В Перу на 30 дней введено чрезвычайное положение.

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