ПАСЕ закрыла дело о возможном нарушении регламента депутатом Гончаренко

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прекратил дисциплинарное производство, начатое в отношении украинского депутата Алексеем Гончаренко из-за возможного нарушения им правил во время весенней сессии ассамблеи. Решение принято на заседании комитета в Страсбурге во вторник, 22 июня.



Жалобу на Гончаренко подал председатель ПАСЕ, бельгиец Рик Дамс. Позднее он направил в регламентный комитет письмо, в котором отметил, что украинского депутата 27 апреля уже лишили права выступления на три месяца за оскорбительные высказывания в адрес руководителя делегации России Петра Толстого. Дамс, в частности, указал, что не настаивает на рассмотрении дела, поскольку, по его мнению, данного наказания в адрес Гончаренко достаточно.

"Однако, поскольку вопрос по жалобе Дамса уже был вынесен на рассмотрение, комитет должен принять свое решение", - пояснил Алексей Гончаренко в беседе с DW.

Что вызвало возмущение председателя ПАСЕ

Жалоба Рика Дамса касалась ряда инцидентов с участием Гончаренко во время заседания 20 апреля. В тексте обращения, однако, не уточнялось, какие именно регламентные нормы могли быть нарушены.

Так, украинский депутат потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), выступавшей на весенней сессии ПАСЕ, ответить "да" или "нет" на вопрос "Путин - убийца?" Это вызвало недовольство председателя ПАСЕ, который призвал Алексея Гончаренко "соблюдать правила приличия" во время заседания.

В тот же день во время выступления депутат развернул в зале пробитый пулями украинский флаг, который, по утверждению Гончаренко, ему привезли из Донбасса. Дамс заявил, что подобное поведение в рамках сессии недопустимо. После того как председатель ПАСЕ отключил микрофон Гончаренко, парламентарий продолжил выступление с места, что снова вызвало возмущение Рика Дамса, пообещавшего наказать украинского депутата за нарушение регламента.

Регламентный комитет заседал в закрытом режиме

Заседание регламентного комитета, на котором рассматривался вопрос о поведении Гончаренко, проходило в закрытом режиме. Однако, как стало известно DW из источников в ПАСЕ, во время обсуждения члены комитета пришли к выводу, что ни острый вопрос к оратору, ни развертывание национального флага в зале не являются нарушением правил регламента или кодекса поведения члена ассамблеи. Тем не менее депутаты высказали мнение, что, возможно, в учредительные документы ассамблеи необходимо внести соответствующие изменения.

Таким образом единственное очевидное нарушение регламента, за которое мог бы быть наказан украинский депутат, - это то, что он не прекратил своего выступления после ряда просьб со стороны председателя ассамблеи, а также пытался говорить даже после отключения микрофона. Однако среди членов регламентного комитета только представитель делегации РФ в категорическом порядке настаивал на наказании Гончаренко. Большинство присутствующих в свою очередь сошлись во мнении, что если председатель Дамс сам отозвал свою жалобу, то дело следует закрыть.

Лишен права выступать на три месяца

Ранее, 27 апреля, члена делегации Украины в ПАСЕ Гончаренко (от партии "Европейская солидарность") лишили права брать слово и быть включенным в список ораторов во время сессионных заседаний сроком на три месяца.

Выступление Гончаренко, вызвавшее возмущение председателя ПАСЕ, состоялось во время январских дебатов, посвященных задержанию и аресту в РФ российского оппозиционера Алексея Навального.

Украинский депутат тогда, в частности, заявил, что "Путин обокрал" собственный народ и "превратил Российскую Федерацию в пугало для всего мира". Он также назвал российские власти "худшим режимом XXI века, который убивает в России, Украине, Грузии, в Сирии". После этих слов глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой попросил председателя ассамблеи "защитить" российских депутатов "от хамства украинских коллег". На сторону Гончаренко встала украинская делегация в ПАСЕ. Сам Петр Толстой назвал лишение депутата права выступать "справедливым".

Смотрите также: