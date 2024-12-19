В "парламенте" Абхазии был застрелен депутат

Во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют в "парламенте" Абхазии разгорелся спор. Адгур Харазия смертельно ранил из пистолета Вахтанга Голандзию.

В "парламенте" непризнанной республики Абхазия в Сухуми в четверг, 19 декабря, произошла стрельба. В результате погиб депутат Вахтанг Голандзия, сообщает ряд русскоязычных СМИ. Уточняется, что трагический инцидент случился на заседании "парламентского комитета" во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, на заседании "комитета" между депутатами разгорелся спор: "После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Депутат Вахтанг Голандзия пытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову".

Подозреваемого в стрельбе ищут

И.о. главы МВД Абхазии Роберт Киут сообщил журналистам, что подозреваемым в стрельбе в парламенте Абхазии является Адгур Харазия. Он скрылся с места происшествия. Его розыском занимается МВД Абхазии, в непризнанной республике объявлен план-перехват.

Голандзию доставили в больницу в состоянии клинической смерти, его пытались реанимировать, но спасти не смогли, следует также из сообщения агентства. Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет: у него касательное ранение головы и сквозное ранение плеча, передает "Интерфакс".