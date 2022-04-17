 В Париже сгорела русская православная церковь | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2022

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Европа

В Париже сгорела русская православная церковь

В Париже полностью сгорело здание русской православной церкви святого Серафима Саровского. Полиция считает причиной возгорания использование свечей.

Париж

Париж

В Париже в воскресенье, 17 апреля, сгорела русская православная церковь святого Серафима Саровского. Здание церкви было деревянным, пожар полночью уничтожил его, никто не пострадал. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин после этого выразил свою "безграничную солидарность" с прихожанами этой церкви.

С начала войны России против Украины во Франции были зафиксированы несколько случаев вандализма на объектах, связанных с Россией. Сообщая о пожаре в церкви святого Серафима Саровского, французская полиция исходит из того, что его причиной был не поджог, а возгорание из-за свечей.

Церковь была построена в 1933 году, в 1973-1974 годах ее здание пришло в негодность, так что его пришлось отстраивать заново. Храм относится к Московскому патриархату.

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    Автор: Максим Нелюбин


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