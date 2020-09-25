 В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину | Новости из Германии о Европе | DW | 14.03.2021

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Европа

В Париже полицейский застрелил угрожавшего ему ножом мужчину

По предварительным данным, покушение неизвестного на жизнь сотрудника полиции в Париже не имело террористических мотивов.

Логотип французской полиции на полицейском автомобиле в Париже (фото из архива)

В Париже в воскресенье, 14 марта, сотрудник полиции застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом. Как пишет французское онлайн-издание ActuParis, по предварительным данным, нападение не имело ни религиозной, ни террористической подоплеки, однако точная его причина на данный момент неизвестна.

Ссылаясь на источник в кругах полиции, портал указывает, что полицейские прибыли на велосипедах в 18-й округ Парижа после поступившего им сообщения о "семейном споре". На месте происшествия они застали мужчину, который начал угрожать одному из полицейских ножом, после чего страж правопорядка достал дубинку. Мужчина попытался сбежать, полицейский побежал за ним. Когда сотрудник полиции нагнал мужчину, тот предпринял попытку ударить его ножом. Защищаясь, полицейский выстрелил.

Сообщается, что сотрудник полиции не пострадал. На момент публикации материала DW парижские СМИ сообщали о том, что место происшествия оцеплено, движение автомобилей в районе перекрыто. Расследование по факту преднамеренного покушения на убийство сотрудника службы общественного правопорядка было поручено Генеральной инспекции национальной полиции. Личность нападавшего пока не установлена.

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    Автор: Михаил Бушуев


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