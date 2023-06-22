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Открылся Саммит по новому глобальному финансовому пакту

Виталий Кропман
1 ч. назад

Участники нацелены на выработку рекомендаций для преодоления растущего разрыва между промышленно развитыми государствами и странами глобального Юга, которые особенно страдают от последствий изменения климата.

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Участники саммита в Париже
Фото: Ludovic Marin/REUTERS

Представительный двухдневный Саммит по новому глобальному финансовому пакту начал свою работу в Париже в четверг, 22 июня. В работе форума, призванного обсудить одновременно вопросызащиты климата и борьбы с бедностью, принимают участие представители около 100 стран, банков развития и международных организаций.

Встреча, инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвящена консультациям по созданию более солидарной финансовой системы с участием Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), государственных и частных фондов. "Ни одна страна не должна выбирать между сокращением бедности и защитой планеты", - заявил он, выступая на открытии саммита.

Поиск решений для стран с высокой задолжностью

В совместном обращении 13 глав государств и правительств, включая федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента США Джо Байдена, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ( Ursula von der Leyen) и премьер-министра Великобритании Риши Сунака, подчеркнули свою приверженность повышению благосостояния населения планеты. "Мы убеждены, что справедливые экологические изменения, которые никого не оставят позади, могут стать важным фактором в борьбе с бедностьюи поддержке устойчивого и инклюзивного развития" - говорится в документе. Чтобы бороться с бедностью и решать проблему изменения климата, необходимо найти инновационное финансирование, провести выкуп долгов и привлечь к участию в решении проблем те сектора, которые получили наибольшую выгоду от глобализации. "Солидарность и совместные действия лежат в основе нашего сотрудничества для облегчения трудностей развивающихся стран и достижения наших глобальных целей", - говорится в заявлении, опубликованном газетой Le Monde.

Принятия обязывающих решений по итогам работы саммита не ожидается. Участники нацелены на выработку рекомендаций для преодоления растущего разрыва между промышленно развитыми государствами и странами глобального Юга, которые особенно страдают от последствий изменения климата.

Грета Тумберг раскритиковала Париж

Климатическая активистка Грета Тунберг раскритиковала французские власти, которые накануне саммита запретили деятельность экологической организации Les Soulèvements de la Terre. "Мы наказываем пожарную сигнализацию за то, что она слишком громкая, вместо того, чтобы бороться с пожаром", - сказала шведская защитница климата, подчеркнув, что экологические активисты во Франции являются объектом репрессий. Париж запретил Les Soulèvements de la Terre после вспышки насилия между демонстрантами и полицией.

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