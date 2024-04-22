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Теракт в Ницце: в Париже начался апелляционный процесс

Ольга Лебедева
22 апреля 2024 г.

На скамье подсудимых - оба главных фигуранта дела о теракте на набережной Ниццы в 2016 году. Каждый из них был приговорен судом первой инстанции к 18 годам лишения свободы.

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Полицейские во французском суде
Суд по делу о теракте в Ницце, декабрь 2022 годаФото: Franz Chavaroche/MAXPPP/dpa/picture alliance

Спустя восемь лет послетеракта на набережной в Ницце, в результате которого пострадали сотни человек, начался апелляционный процесс в отношении двух знакомых застреленного полицией нападавшего. Суд в Париже в понедельник, 22 апреля, приступил к рассмотрению дел двух главных обвиняемых - 48-летнего Мохамеда Греба и 44-летнего Чокри Шафруда, каждый из которых был приговорен судом первой инстанции к 18 годам лишения свободы за создание террористической организации.

Соистцами выступают около 2500 человек

"Потерпевшие надеются на подтверждение или ужесточение приговоров", - заявила адвокат Оливия Шалю-Пеноше, представляющая интересы нескольких соистцов. Соистцами выступают около 2500 человек, 230 из них, в том числе несколько несовершеннолетних, будут выступать в суде, отмечает AFP.

По мнению судей первой инстанции, оба мужчины, получившие самые большие сроки, знали о радикализации преступника и были причастны к подготовке теракта как морально, так и материально. Суд счел доказанным, что они помогли исполнителю теракта взять напрокат грузовик и раздобыть оружие, зная о его планах и радикальных взглядах: об этом свидетельствуют расшифровки их телефонных разговоров и переписка. Оба фигуранта отрицают свою вину и намерены добиться оправдания.

Остальные шесть приговоренных по тому же делу на сроки от 2 до 12 лет отказались от подачи апелляции. Процесс планируется завершить до середины июня.

Наезд на толпу на набережной в Ницце

14 июля 2016 года 19-тонный грузовик с разгона въехал в толпу людей, собравшихся на Английской набережной Ниццы, чтобы отметить национальный праздник - День взятия Бастилии. В результате 86 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Находившийся за рулем автомобиля 31-летний выходец из Туниса Мохамед Лауайе-Булель был застрелен полицией. Позже выяснилось, что он наблюдался у психолога и планировал атаку в течение нескольких недель. Судьи заявили, что он хотел убить как можно больше людей и с этой целью ехал по набережной зигзагом.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство", однако следствие не нашло никаких связей между ним и водителем, придя к выводу, что мужчина, ранее судимый за насилие в семье и мелкие преступления, стал воинствующим радикальным исламистом без влияния "ИГ".

В декабре 2022 года восемь фигурантов дела о теракте в Ницце были приговорены к разным тюремным срокам, максимальный из них составил 18 лет. Они были признаны виновными в том, что в той или иной степени помогли совершить теракт. В частности, один из фигурантов признался, что продал водителю пистолет, из которого тот отстреливался от полицейских после наезда. Подсудимый, приговоренный к 12 годам лишения свободы, утверждал, что не знал о планах покупателя совершить теракт. Кроме того, пять фигурантов процесса были признаны участниками незаконного оборота оружия, за что получили сроки от двух до восьми лет.

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