Обвиняемые по делу о теракте в Ницце получили крупные сроки

Восемь человек осуждены в Париже по делу о теракте в Ницце в 2016 году, в результате которого погибли 86 человек. Главные обвиняемые получили по 18 лет тюрьмы за участие в террористической организации.

В Париже во вторник, 13 декабря, завершился судебный процесс по делу о теракте в Ницце в июле 2016 года, в результате которого пострадали сотни человек. Восемь подсудимых были приговорены к тюремным срокам разной степени длительности, максимальный из которых составляет 18 лет.

Представшие перед судом были признаны виновными в том, что они в той или иной степени помогли совершить теракт. Двое фигурантов получили по 18 лет тюрьмы за участие в террористической организации. Суд посчитал доказанным, что они помогли злоумышленнику взять напрокат грузовик и раздобыть оружие, зная о его планах и радикальных взглядах - об этом свидетельствуют расшифровки их телефонных разговоров и переписка.

Еще один фигурант признался, что продал водителю пистолет, из которого тот отстреливался от полицейских после наезда. Подсудимый, приговоренный к 12 годам лишения свободы, утверждал, что не знал о планах покупателя совершить теракт.

Кроме того, пятеро фигурантов процесса были признаны участниками незаконного оборота оружия, за что получили сроки от двух до восьми лет.

Наезд на толпу на набережной в Ницце

В июле 2016 года 19-тонный грузовик с разгона въехал в толпу людей, собравшихся на набережной Ниццы, чтобы отметить национальный праздник - День взятия Бастилии. В результате 86 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Находившийся за рулем автомобиля 31-летний выходец из Туниса был застрелен полицией. Позже выяснилось, что он наблюдался у психолога и планировал атаку в течение нескольких недель.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство", однако следствие не нашло никаких связей между ним и водителем, придя к выводу, что мужчина, ранее судимый за насилие в семье и мелкие преступления, стал воинствующим радикальным исламистом без влияния "ИГ".

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